Pai faz apelo nas redes sociais após morte do filho

Um pai vê o seu filho, ainda um bebê, de 1 ano e 3 meses, morrer no hospital depois de ser atropelado. O fato ocorreu na Califórnia, nos Estados Unidos, com o atleta de MMA Marcus Kowal.

A nora dele, de 15 anos, passeava, no último dia 3 de setembro, com o sobrinho no carrinho quando, ao atravessarem uma rua, na faixa de pedestres, foram atropelados por um veículo conduzido por uma mulher de 72 anos, aparentemente embriagada. A motorista chegou a fugir do local, mas testemunhas a seguiram e a polícia conseguiu prendê-la.

O bebê ficou internado por algumas horas, mas teve morte cerebral. A nora de Kowal não sofreu ferimentos graves.

Diante dessa tragédia, o atleta resolveu fazer um apelo. Ainda muito chocado com a morte do filho, publicou um vídeo em uma rede social em que clama para que as pessoas não dirijam após beber e também não permitam que outras pessoas que conheçam façam isso.

O vício mata

O álcool é uma droga muito perigosa, embora seja lícita. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), o álcool é responsável por 3,3 milhões de mortes por ano no mundo. Dirigir após beber, além de ser crime, é assumir o risco de tirar a própria vida e a de outras pessoas.

Tratamento para cura dos vícios

O vício é um fator desorientador na vida de uma pessoa, faz com que ela perca a noção do que está fazendo de mal para si e para os outros. Ainda segundo a OMS, existem mais de 140 milhões de alcoólicos no mundo todo. A maioria deles não consegue se livrar do vício sozinho e, por isso, a Universal trabalha para ajudá-los.

Assista no vídeo abaixo o depoimento de Everton, que foi viciado em álcool e cocaína. Saiba como ele conseguiu se libertar dos vícios:

Se você também está perdendo a sua vida para o vício, em álcool ou em qualquer outra droga, comida, jogos, participe do Tratamento para a Cura dos Vícios, que acontece na Universal, todos os domingos. Você compreenderá como o vício age na vida e nos pensamentos de uma pessoa e aprenderá o que fazer para se livrar definitivamente desse mal.