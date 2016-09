O que está por trás do amor pelas almas?

Home > Notícias da Universal

A empresária e conselheira tutelar Luciana Domingues da Silva (foto ao lado), de 44 anos, é líder do trabalho de evangelização nos hospitais em sua igreja, a sede da Universal da Cidade Ademar, situada na zona sul de São Paulo.

Segundo descreve, o amor que tem pelas almas começou quando ela conheceu a fé, na Universal, 26 anos atrás.

“Era uma pessoa doente psicologicamente, frustrada, com dor na alma. Quando recebi a cura interior, por meio da fé no Senhor Jesus, passei a sentir um forte desejo de ajudar as pessoas. Nessa época, a minha mãe (foto abaixo) ficou internada durante 11 meses em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital e eu pude ver bem de perto a dor dos pacientes e, principalmente, da família”, relembra.

Luciana ressalta que qualquer que seja o problema que um familiar – ou a própria pessoa – esteja enfrentando num leito de dor, querendo ou não, sempre acaba desestruturando a família, o trabalho e todos que estão a sua volta.

“No meu caso, também foi difícil; eu cuidei da minha mãe todos aqueles meses, mas ela acabou falecendo. Por esse motivo, entendo bem a aflição de quem está internado e dos seus entes queridos”, argumentou.

Amor pelas almas

Após esse episódio, garante Luciana - que hoje é uma obreira da Universal - seu amor pelas almas só aumentou.

“Por isso, me dedico de todo coração a fazer esse trabalho de evangelização nos hospitais, para que essas pessoas sejam acolhidas por Deus e, por meio da fé, tenham a oportunidade de serem curadas, ou mesmo tenham a última chance de se voltar a Ele, afinal, nunca sabemos o que pode acontecer”, pontua.

Tanto que, recentemente, Luciana e uma equipe de voluntários estiveram no Hospital Municipal Doutor Arthur Ribeiro de Saboya, localizado no bairro do Jabaquara, zona sul da capital paulista, realizando mais um dia de visitas.

De acordo com informações do responsável pela evangelização da Universal nos hospitais em todo o estado de São Paulo - pastor Lázaro Nazaré – o trabalho nessa instituição já é realizado há anos.

“Nesse dia, foram mais de 100 pessoas alcançadas e os voluntários levaram – como sempre fazem - uma palavra de fé, esperança e consolo, tanto aos familiares como às pessoas que estavam internadas”, comentou o pastor.

São essas palavras, enfatiza o pastor, que fortalecem a todos, revigoram as forças e os fazem recobrar as esperanças.

