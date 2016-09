Não se entregue à condição de vítima

Home > Em Foco

A maioria dos cristãos não tem tomado posse das promessas de Deus por acreditar, erroneamente, que elas se cumprirão pelo simples fato de eles crerem nelas. Mas, se fosse assim, o povo de Israel não teria permanecido escravizado por 400 anos no Egito e a Terra Prometida teria chegado às mãos deles sem que tivessem que enfrentar os exércitos mais poderosos e manifestar uma fé obediente, para então conquistá-la.

Havia a promessa, mas só foi possível o cumprimento dela porque Josué e Calebe não duvidaram. Mesmo diante das dificuldades, mesmo depois de permanecerem por 40 anos no deserto, eles continuaram crendo e manifestando uma fé obediente, destemida e sacrificial.

Em contrapartida, aqueles que duvidaram, mesmo sendo também participantes da promessa, não a conquistaram, em vez disso, morreram no deserto. Deus não poupou nem mesmo Moisés, o grande líder. Em um determinado momento, ele desobedeceu uma instrução de Deus, e por isso apenas avistou de longe a Terra Prometida, mas perdeu o direito de entrar nela.

Nisso vemos o quanto para Deus é imprescindível que manifestemos uma fé obediente, para que tomemos posse da promessa. Deus não age por compaixão. A estratégia do diabo é justamente essa, que nos entreguemos à condição de vítimas e tenhamos pena de nós mesmos. Mas isso não muda a situação, o que faz mudar é quando manifestamos uma revolta, por meio de uma fé inteligente e sacrificial.

Não duvide das promessas de Deus

O diabo tenta a todo custo semear a dúvida no coração das pessoas, para impedi-las de conquistar aquilo que Deus prometeu, a exemplo do que aconteceu com o povo hebreu, que mesmo depois de provar das maravilhas da parte de Deus, duvidou, e por isso morreu no deserto.

O desejo de Deus era que todos tivessem entrado na Terra Prometida, mais do que eles próprios desejavam. Entretanto, os planos do Altíssimo foram frustrados devido à incredulidade daquele povo, que preferiu dar ouvidos à voz da dúvida, do desânimo, do que à voz do Senhor, que já havia dado provas de que era com eles.

Talvez essa seja a sua situação neste momento e, por isso, os planos de Deus também têm sido frustrados na sua vida. Mas você pode reverter isso por meio da fé.

Assista ao vídeo abaixo e veja como uma mulher venceu as muralhas de uma doença:

Assim como ela, você também pode mudar a sua história. Não se intimide diante de uma muralha, não se entregue à condição de vítima. Em vez disso, participe, neste domingo (18), em uma Universal, de uma campanha de fé para derrubar todas as muralhas. Certamente, a exemplo do que fez com Josué, Deus irá fazê-lo entrar e tomar posse da Terra Prometida.

Veja aqui o endereço de uma Universal mais próxima de sua casa.