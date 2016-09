Integrantes do Força Jovem Universal de São Paulo participam de desfile cívico

Home > Notícias da Universal

No último dia 7 de setembro, o Uniforça, da Força Jovem Universal (FJU) participou, pela primeira vez, do desfile cívico do estado de São Paulo, que ocorreu no Sambódromo do Anhembi (zona norte da capital paulista) e reuniu mais de 8 mil pessoas.

Houve revista das tropas e a parada militar, com integrantes da Marinha, do Exército, da Força Aérea Brasileira e dos órgãos de segurança pública, entre eles, Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Metropolitana. O desfile foi encerrado pelo grupamento hipomóvel, composto por 110 militares montados a cavalo.

A convite da Defesa Civil de São Paulo, os jovens do FJU desfilaram como um anexo da corporação. O convite se deu em virtude do apoio contínuo que o grupo presta por meio do serviço voluntário.

Muitas pessoas presentes, que já conheciam o trabalho do Uniforça, elogiaram os seus feitos. "É um trabalho voluntário anônimo, mas que agora é exposto para todos. É muito importante que a Defesa Civil conte com o Força Jovem, porque o trabalho voluntário é muito maior que o próprio trabalho em si", relatou Milton Persoli, coordenador da Defesa Civil Municipal.

Pela cidadania

Incêndios, enchentes, desastres naturais. Seja qual for a situação, o Uniforça não espera ser chamado, pois prontamente se coloca à disposição, desde o apoio às autoridades até à população, ajudando também no desenvolvimento da cidadania.

"A presença do Uniforça no desfile foi uma oportunidade de representar toda a Força Jovem e mostrar a sua extrema importância para a sociedade", disse Roger Souza, integrante do grupo. ​

