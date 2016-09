Você sabe se terá o amanhã?

Home > Reflexão

O Brasil inteiro ficou chocado, nesta quinta-feira (15), com a morte repentina de um dos atores que mais se destacaram nos últimos anos no País: Domingos Montagner, de 54 anos. Tudo aconteceu de forma inesperada.

Depois de gravar as últimas cenas com a equipe da novela “Velho Chico” – da qual era o protagonista –, em Canindé de São Francisco, município situado no extremo noroeste do estado de Sergipe, o ator resolveu dar um mergulho com a amiga e também parceira de elenco Camila Pitanga (os dois na foto abaixo), no rio São Francisco. Só que os dois foram levados pela forte correnteza. Camila conseguiu sair e, segundo relatou à polícia, até segurou as mãos de Domingos, a fim de ajudá-lo, mas, infelizmente, ele acabou sendo levado ao fundo e não conseguiu voltar à superfície.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros da região, o local onde o corpo do ator foi encontrado (preso entre duas pedras) fica logo após a usina hidrelétrica de Xingó, portanto, a correnteza ali é muito forte e o rio extremamente profundo, tanto que ele estava a 18 metros de profundidade e a 320 metros da margem.

Logo após a gravação das cenas às margens do rio e momentos antes de Domingos partir para o mergulho com a atriz, o ator gravou um vídeo abraçado aos colegas de elenco, feliz, dizendo: “Nossa derradeira viagem de gravações aqui de ‘Velho Chico’, encerrando esse épico maravilhoso, cheio de amor, de emoção, de carinho, de amizade. É uma família, família de verdade.”

Formado em educação física, teatro e artes circenses, Domingos Montagner era paulistano – do bairro do Tatuapé, zona leste de São Paulo – e atualmente morava na cidade de Embu das Artes, na Grande São Paulo, com a esposa, a produtora Luciana Lima, e os três filhos: Leo, de 13 anos, Antônio, de 8, e Dante, de 5 (foto abaixo). O ator era casado havia 15 anos.

Vida imitando a arte

Por uma triste similaridade, uma das cenas da novela – que foi ao ar recentemente – retratava exatamente o sumiço do personagem de Domingos nas águas do rio São Francisco. Inclusive ele foi dado como morto na trama, mas encontrado posteriormente com vida. Na vida real isso não foi possível.

Não sabemos quando será o fim

É certo que toda essa consternação que se abateu ficará marcada para sempre na vida das pessoas que estavam diretamente envolvidas – ou não – com o ator, mas é certo também que jamais saberemos quando será o nosso último suspiro aqui na Terra, independentemente do que aconteça.

Por isso, precisamos estar preparados para tudo, porque não sabemos quando isso acontecerá, tampouco o dia ou a hora, ou seja, se viveremos mais um tempo ou muito tempo. Não há quem possa precisar.

A pergunta é: O que temos feito de nossas vidas aqui neste lugar? Será que estamos preparados para um momento como esse?

Se alguém lhe perguntasse se está preparado para morrer, qual seria a sua resposta imediata?

