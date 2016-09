Universal nos Presídios no Pará muda vida de encarcerados

Home > Notícias da Universal

O trabalho da Universal nos Presídios (UNP) no estado do Pará, realizado há mais de duas décadas por voluntários da igreja, tem por objetivo mudar a história de vida dos detentos e, principalmente, levar a fé que salva, cura, liberta, a fim de que todos alcancem a estabilidade emocional, familiar e passem a conviver em sociedade como uma nova criatura em Deus.

Esse mesmo trabalho se estende aos familiares que, frequentemente, os visitam e, muitas vezes, estão sofrendo por vê-los ali, privados da liberdade.

Recentemente, em uma reunião com os colaboradores do grupo na sede da Universal do estado, o pastor Gilberto Costa, líder da Universal nos Presídios da região -, evidenciou que é extremamente necessário o uso da fé para que haja a libertação espiritual dessas famílias, bem como dos seus entes queridos encarcerados.

Na ocasião, ele afirmou que o propósito do “Vale do Sal e do Manto da Vitória” - que estão fazendo na porta dos presídios em que as pessoas passam pelo corredor sob um manto e recebem uma oração -, (foto acima) tem surtido resultados grandiosos.

“Quando o familiar passa por este corredor do manto e de sal é como se ele estivesse saindo de uma vida de sofrimento para uma trajetória de alegria. À medida que essas pessoas participam do propósito, o mal que as acompanhava deixa de existir em seus caminhos. E, assim, elas enxergam que só quando se encontra Deus é possível ser diferente”, explicou ele.

Ainda de acordo com o pastor, de janeiro a agosto de 2016, em média 6 mil detentos, detentas e adolescentes em conflito com a lei foram evangelizados em todo o estado. “Destes, estima-se que cerca de 2 mil foram batizados neste mesmo período”, garante.

Vida precoce no crime

Alexandre Silva do Espírito Santo (foto ao lado, com a esposa e a filha), de 33 anos, é um ex presidiário. Ele faz parte dessa estatística e, hoje, liberto das grades espirituais e carcerárias, garante que desfruta de uma nova vida.

Em recente entrevista à Rede Aleluia de rádios do Pará, a 98.5 FM, Silva contou que aos 14 anos já vivia no submundo da criminalidade. “Era usuário de drogas, fazia parte de gangues e, em função de muitos crimes ao longo dos anos, aos 20 fui preso e condenado a 64 anos de reclusão”, relembra.

Na cadeia, Alexandre chegou à conclusão de que não teria outro caminho senão envelhecer por lá, no entanto, o empenho dos voluntários do grupo Universal nos Presídios foi fundamental para aquele jovem mudar o pensamento. E foi no cárcere que ele encontrou um novo rumo para a sua vida e começou a participar das reuniões realizadas dentro da prisão.

“Logo que comecei a frequentar essas reuniões aceitei que o Senhor Jesus agisse em mim. E ao me entregar a Deus, fui chamado para ser evangelista. Foram 3 anos ouvindo as palavras e me alimentando, até que ouvi uma pregação do bispo Macedo na rádio, onde ele falava sobre a importância de ter o Espírito Santo, e que só Deus seria capaz de me livrar daquele presídio. Então, naquele momento, obtive a certeza do batismo”, afirma Silva.

Livre na alma

Alexandre hoje está em liberdade, é obreiro da Universal na capital do Pará (Belém), e desfruta de uma vida completamente diferente da do passado. Atualmente, ele trabalha em uma estatal e continua evangelizando e entrando nos presídios, porém, não mais recluso.

“Da mesma forma que um dia estive perdido, hoje faço questão de continuar esse trabalho, a fim de salvar mais almas”, comemora ele, ao lado da esposa e da filha.

