Angelina Jolie planeja o próprio funeral

O tabloide norte-americano National Enquirer revelou, recentemente, que a atriz Angelina Jolie já planeja detalhes do seu enterro. A publicação diz que a esposa do também ator Brad Pitt até já escolheu a roupa que usará na ocasião: um vestido preto, avaliado em 5 mil dólares (cerca de 16 mil reais).

E a situação fica ainda mais incomum quando sabemos que a peça foi desenhada pela estilista inglesa L'Wren Scott, que cometeu suicídio em 2014, quando era namorada do cantor Mick Jagger.

Visão materialista

É muito comum nos dias de hoje as pessoas se importarem somente com a vida aqui na Terra. Mantêm os olhos e o coração no dinheiro, fama, pessoas ao redor e conquistas. Mas se esquecem de que a morte não é o fim. Pelo contrário, é apenas o começo da eternidade, ao lado de Deus ou distante dEle, no inferno.

A fama, riqueza e qualquer detalhe do velório de Angelina Jolie ficarão aqui na Terra.

O jovem rico

“Ora, ao sair para se pôr a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom Mestre, que hei de fazer para herdar a Vida Eterna? (...) E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa: vai, vende tudo quanto tens, e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu; e vem, toma a cruz, e segue-Me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste; porque possuía muitas propriedades.” Marcos 10.17;21,22

O bispo Edir Macedo utiliza esse exemplo bíblico para orientar aqueles que têm o foco no que é material. “Ele era rico, porém ainda jovem. Ele não havia trabalhado ou sacrificado para ser rico, havia apenas herdado a riqueza de sua família. Só que, neste caso, a conquista da Vida Eterna não seria tão fácil. A Vida Eterna, o novo nascimento e o batismo com o Espírito Santo não podem ser herdados”, explica o bispo em seu blog.

O jovem rico não estava disposto a pagar o preço, pois quando orientado pelo Senhor Jesus a se desapegar de tudo que possuía e segui-Lo, se entristeceu e foi embora. “Jesus sabia muito bem que se ele não se despojasse das coisas que dominavam o seu coração, não poderia conquistar a Vida Eterna. Jamais faça isso. Nada neste mundo foi, é ou será mais importante do que a nossa Vida Eterna”, conclui o bispo.

Você está com dificuldades de se desapegar do mundo material? Quer se entregar a Deus mas ainda vê as conquistas materiais como algo muito importante? Compareça na Noite da Salvação, reunião que acontece todas as quartas-feiras, na Universal. Clique aqui para ver o endereço do templo mais próximo da sua casa.

