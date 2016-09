Um presente de casamento que nos ensina muito sobre vida a dois

Home > Vida a Dois

Junto com o presente de casamento havia um envelope com um recado escrito: “Não abra até o primeiro desentendimento.” O pacote foi aberto apenas recentemente, 9 anos após o dia do matrimônio de Kathy e Brandon Gunn, em Michigan, nos Estados Unidos. Foi uma tia de Kathy quem deu o presente.

Ao longo de todo esse tempo, mesmo após brigas e desavenças, o casal sempre preferiu resolver a situação ao invés de recorrer ao pacote.

Numa noite, na varanda de casa, Kathy e Brandon falavam sobre que presente dar de casamento a um outro casal quando finalmente decidiram que aquele era o momento de abrirem a caixa.

Para a surpresa de ambos, dentro do presente havia outros dois recados, um para Kathy e outro para Brandon. O dela dizia para ela usar o dinheiro que estava na caixa para comprar pizza, ou algo que eles gostassem de comer, e que deveria preparar um banho. O dele dizia para ele comprar flores e uma garrafa de vinho.

“Sinceramente acho que nós evitamos abrir o pacote porque teria simbolizado o nosso fracasso”, escreveu Kathy em sua página pessoal no Facebook. “De alguma forma, a caixa nos ensinou sobre tolerância, compreensão, compromisso e paciência. O nosso casamento se fortaleceu na medida em que nos tornamos melhores amigos, parceiros e companheiros de equipe. Decidimos abri-la porque, finalmente, percebemos que as ferramentas para criar e manter um casamento forte e saudável nunca estiveram dentro dela – mas sim dentro de nós mesmos.”

Mantendo o amor ao longo do tempo

Há momentos em que ocorrem desentendimentos entre o casal, porém, ambos devem dispor de toda a vontade para fazer tudo dar certo. Do contrário, qualquer desavença ou problema que venham a enfrentar pode se tornar um motivo para a separação.

“Quando vocês se conheceram, como era o relacionamento? Normalmente, quando o casal começa o namoro, aquele período de conquista, de conhecer um ao outro, eles cobrem um ao outro de elogios. Normalmente é assim. Até porque se não fosse assim você não teria conquistado essa pessoa. Essa pessoa não teria se interessado por você. O que muda depois de um tempo? Depois que os dois se unem? A pessoa começa a ter a outra já por conquistada. Então, os elogios vão dando lugar às críticas e às cobranças. Aí, tudo está ruim para você, tudo é razão de criticar”, destaca o palestrante Renato Cardoso.

De acordo com ele, essa atitude enfraquece o relacionamento e causa uma “separação invisível”, ou seja, quando o casal ainda está junto fisicamente, porém, sentimentalmente não há mais união. Não deixe o seu relacionamento chegar a esse ponto. A área sentimental da vida de alguém exige cuidados. É preciso saber como gerenciar o relacionamento para que ele dure e se desenvolva de maneira adequada. Assim como Kathy e Brandon fizeram, é preciso aprender sobre tolerância, compreensão, compromisso e paciência, e não há uma caixa mágica para isso.

