FJU realiza palestra para universitários

Em um mundo cada vez mais tecnológico, é muito fácil se desatualizar se o estudante e profissional deixarem de investir em novos aprendizados. Por isso, o grupo Força Jovem Universal (FJU) quer sempre criar oportunidades para que eles adquiram novos conhecimentos.

No dia 11 de setembro, os integrantes do projeto Universitários se reuniram no bairro do Brás, região central da capital paulista, para participar de uma palestra ministrada por Antonio Guerreiro, diretor geral do Portal R7.

O evento foi transmitido por videoconferência para todo o Brasil e assistido por mais de 5 mil universitários. Guerreiro mostrou a todos que a internet pode ser uma ótima ferramenta para ganhar dinheiro. Além disso, explicou todas as possibilidades que as redes sociais oferecem.

Uma nova visão

Flávio Antônio é analista contábil e diz que a palestra o ajudou a ter uma nova visão a respeito desse mundo virtual. “Sempre pensei na internet só como fonte de estudos, pesquisas, diversão. Mas a minha visão se abriu e despertei para o fato de que ganhar dinheiro por meio da internet também é possível”, afirma.

Antonio Guerreiro falou sobre o que o motivou a separar um tempo em sua agenda para levar conhecimento a tantos jovens: “Quando me chamaram para bater esse papo com a Força Jovem eu logo aceitei, pois sou fã do trabalho desse grupo e quero mostrar que as redes sociais são ferramentas que podem trazer benefícios financeiros e facilitar a caminhada profissional.”

