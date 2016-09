Ele prefere viver na cadeia do que com a esposa

Home > Vida a Dois

Lawrence John Ripple foi preso, no último dia 2, por assaltar um banco. Ele entrou na agência e entregou ao caixa um bilhete onde estava escrito “Tenho uma arma, me entregue o dinheiro”. Ele recolheu o fruto de seu crime, mas, em vez de fugir do local, sentou-se em um dos sofás da agência. Quando a segurança chegou ao local, Lawrence informou: “Sou o cara que vocês estão procurando”.

Lawrence tem 70 anos de idade e vive em Kansas, nos Estados Unidos. De acordo com o relatório policial, o homem discutiu com a esposa horas antes e saiu de casa afirmando que preferia ser preso do que continuar vivendo com tantas brigas.

“Eu não quero mais estar nessa situação”, afirmou o ladrão aos policiais.

É melhor morar no deserto

A Bíblia afirma, em Provérbios 21.19, que “É melhor morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e irritadiça”. Tampouco uma mulher gosta de viver com um homem briguento e resmungão. No caso de Lawrence, ele achou melhor morar na penitenciária do que com sua esposa. Em muitos outros casos, a opção adotada é o divórcio.

A escritora Cristiane Cardoso, coautora do livro “Casamento Blindado”, afirma que muitas pessoas têm se tornado “intolerantes com coisas toleráveis. É por isso que essas picuinhas acabam abrindo as portas para a traição, as mentiras, o esfriamento, os vícios, e as amizades inapropriadas de seus cônjuges”.

Muitas pessoas desenvolvem o hábito de reclamar de seus parceiros, mais do que elogiar ou sugerir soluções para problemas. Criticam por não arrumar a cama corretamente, por deixar a luz acesa, pela forma como age com os filhos... O acúmulo dessas críticas se torna insuportável e, mais do que isso, demonstra a falta de competência para lidar com o problema.

“As murmurações determinam a nossa fraqueza diante do problema”, afirma Cristiane. Por isso, o melhor é refletir, de preferência em parceria com o companheiro, para achar uma solução de verdade para o problema, já que a simples murmuração não trará os resultados desejados.

Cristiane conta que, durante um tempo, ela preferiu reclamar sobre determinadas situações de sua vida em vez de buscar soluções. Porém, enquanto ela colocava a culpa em outras pessoas ou em situações fora de seu controle “não melhorava, não desenvolvia, e se isso fosse tudo, não seria tão ruim… o problema é que dentro de mim ficava aquela sensação de fracasso… horrível”.

Essa sensação envolve tanto o “reclamão” quanto quem houve a reclamação constantemente. A ponto de, em determinado momento da relação, a pessoa preferir sair de casa – ainda que seja para uma penitenciária – do que continuar vivendo ali.

