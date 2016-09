Home > Reflexão

“Em tudo somos atribulados, porém não angustiados; perplexos, porém não desanimados; perseguidos, porém não desamparados; abatidos, porém não destruídos; levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a Sua vida se manifeste em nosso corpo.” 2 Coríntios 4.8-10

Quando as lutas surgirem; quando o sacrifício for exigido; quando o esforço parecer difícil de suportar, lembre-se disso. Ninguém nunca disse que seria fácil. Pelo contrário.

Atribulados, porém não angustiados – Os problemas virão. As perse­guições, as pressões, as dificuldades da caminhada podem nos atribular, mas jamais podem nos angustiar.

Perplexos, porém não desanimados – Podemos nos surpreender nega­tivamente com alguma situação. Pode acontecer de nos decepcionarmos com alguém. Porém, nada disso tem poder para desanimar aquele que vive e respira a fé.

Abatidos, porém não destruídos – Ainda que a perseguição seja tal que nos deixe exaustos a ponto de nos abater, jamais nos destruirá. Porque a nossa força vem da nossa fé. Nada abala aquele que está bem firmado na Palavra do Autor e Consumador da nossa fé.

Levando sempre no corpo o morrer de Jesus – Sacrificando o que for necessário, dia após dia. Sacrificando seus desejos; sacrificando sua vontade; sacrificando sua vida em favor do que é certo.

Para que também a Sua vida se manifeste em nosso corpo. – Para ter o privilégio de tonar-se habitação do Espírito do Altíssimo.

Todas as dificuldades da caminhada valem a pena pelo Prêmio que nos é concedido. A vida, que vem com o Espírito da Vida. A vida abundante, aqui neste mundo; e a vida eterna, depois da morte.

Vale a pena suportar as lutas. Com Deus, a vitória é inevitável.

