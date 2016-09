Casamento feliz e duradouro não é fruto de sorte

Home > Vida a Dois

Se você é uma dessas pessoas que acreditam que um relacionamento feliz é fruto de sorte, está enganada. De igual modo engana-se quem pensa que a felicidade amorosa é exclusividade de quem encontrou a pessoa certa ou – como alguns chamam – a sua alma gêmea.

Essa teoria cai muito bem nos romances, novelas e contos de fadas. Mas a vida real é bem diferente, e se você não estiver disposto a alguns sacrifícios para construir um relacionamento feliz, mesmo havendo amor o resultado será um casamento infeliz, frustrado e fadado ao fracasso (entenda-se aqui divórcio).

O segredo não é ser e nem achar a pessoa certa, mas fazer as coisas certas para que o relacionamento de fato se torne um relacionamento forte, feliz e duradouro. E isso não é fruto do acaso, mas fruto de muito trabalho, segundo o conselheiro do amor Renato Cardoso. “A ideia de que só há uma pessoa neste mundo que se encaixará perfeitamente com outra é a razão por que muitos continuam solteiros e outros tantos infelizes em seu casamento”, afirma ele.

É preciso se esforçar para que um casamento dê certo, mesmo que isso pareça muito difícil. Para ajudá-lo, listamos aqui 12 maneiras para tornar o seu relacionamento forte, feliz e duradouro. Confira:

1 – Priorize o seu relacionamento com Deus

Quando o relacionamento com Deus está em dia, consequentemente, isso se reflete no relacionamento do casal. E quando houver conflitos e adversidades, você terá a força e a fé necessárias para obedecer a direção de Deus e fazer as escolhas certas, sem se deixar guiar pelas emoções, mas sim fazendo o que é melhor para o relacionamento, ou seja, para o casal.

2 – Orem juntos e um pelo outro

Quando o casal coloca Deus à frente de suas decisões e se une para buscar nEle a direção para solucionar os problemas, demonstra dependência de Deus, O tem como aliado e, consequentemente, os resultados são infinitamente mais eficazes, fortalecendo ainda mais o relacionamento. Além disso, orar um pelo outro é a maneira mais inteligente de superar as diferenças, em vez de tentar mudar o parceiro. Ou seja, em vez de ficar reclamando dele, fale com Deus.

3 – Leiam a Bíblia juntos

Quando o casal medita junto na Palavra de Deus tem a oportunidade de compartilhar o que Deus falou com cada um individualmente, e assim acrescentar um ao outro. Além disso, a Bíblia está repleta de histórias de casais que enfrentaram lutas e adversidades mas venceram juntos, por meio da fé, e que, certamente, servirão de referência e inspiração para ambos.

4 - Priorize a família

Depois do nosso relacionamento com Deus, da nossa Salvação, a nossa família (casamento) é o bem mais precioso que temos e, portanto, deve estar no topo da nossa escala de prioridades. Nada pode ser mais importante.

5- Seja altruísta

Uma pessoa altruísta é justamente o oposto da egoísta. Enquanto a egoísta pensa somente no seu próprio bem-estar, em atender as suas necessidades e em satisfazer as suas vontades, a altruísta chama atenção pela sua capacidade de pensar no bem-estar do outro. Ela se alegra em atender a necessidade do outro, se realiza em ver o outro realizado. Por isso ela não tem dificuldade em renunciar, pois o seu prazer é proporcionar a felicidade do outro. O amor verdadeiro é assim. Quando uma das partes desenvolve esse amor altruísta, naturalmente haverá da outra o desejo de corresponder, e havendo essa reciprocidade terão um relacionamento feliz e duradouro.

6 - Tenham o mesmo propósito

Para que um casamento seja feliz e duradouro, assim como numa sociedade, é preciso que os envolvidos tenham os mesmos objetivos e os mesmos princípios. Como está escrito na Bíblia: “Porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo?” (Amós 3.3).Obviamente haverá momentos e situações de discordância, mas quando eles acontecerem, é preciso que ambos estejam dispostos a renunciar, se preciso for, para chegar a um consenso e alcançar uma unidade de pensamento.

7- Seja paciente

Todo mundo tem o seu dia ruim, por isso, uma dose de paciência é sempre bem-vinda. Se o seu cônjuge está estressado, mantenha a calma. “Use a diplomacia, o pedido com um sorriso, a paciência, o domínio próprio, o espírito de servir a outra pessoa antes de ser servido, a gentileza, e muitas outras armas de influência”, aconselha Renato Cardoso. Você ainda pode usar a técnica do casal blindado, Renato e Cristiane Cardoso: volte os últimos 10 segundos e dê ao parceiro a chance de fazer diferente. Essa técnica funciona, acredite.

8 – Alimente o amor

Invista tempo, carinho e atenção no seu relacionamento. Não tenha o seu cônjuge como algo já conquistado. Esse é o erro de muitos casais. Para que o amor entre o casal permaneça vivo, precisa ser alimentado, com interesse, mimos e elogios. Isso certamente manterá a chama do amor viva.

9- Priorize um ao outro

Já vimos que em nossa lista de prioridades Deus deve estar em primeiro lugar, e em segundo lugar a nossa família. Mas dentro da família a prioridade deve ser o seu cônjuge. Filhos, pais e parentes em geral de modo nenhum devem ocupar esse lugar, do contrário, o seu relacionamento correrá um sério perigo. Preocupe-se primeiro em atender as necessidades do seu cônjuge, e só depois as dos demais. Se fizer isso, no final, todos serão beneficiados.

10 – Comunique-se

Sem comunicação não pode existir amizade, e sem amizade um relacionamento não se sustenta. Por isso, criem o hábito de conversar sobre tudo. Fale das suas expectativas, o que ambos esperam um do outro. Se estiverem chateados um com o outro, falem e digam o motivo. Não espere que o seu parceiro adivinhe o que você está sentindo e nem o que você espera dele. “Esse tipo de comportamento é receita para frustração no relacionamento”, avisa Renato.

11 – Perdoe

Exercite o perdão. A mágoa pode destruir o seu relacionamento. “Se o seu parceiro errou com você, mas está sinceramente arrependido e se esforçando para mudar, você não deve estragar esse processo desenterrando o que aconteceu e usando a sua dor como uma punição contra ele ou ela”, aconselha o conselheiro do amor.

“Quem perdoa uma ofensa mostra que tem amor, mas quem fica lembrando o assunto estraga a amizade.” Provérbios 17.9

12 – Participem da Terapia do Amor

E, por fim, participem, todas as quintas feiras, da Terapia do Amor, que acontece no Templo de Salomão ou em uma Universal mais próxima de você. A cada palestra, casais, noivos, namorados e solteiros aprendem sobre o amor inteligente e como desenvolver um relacionamento duradouro e feliz.

Gostou? Compartilhe nas redes sociais.