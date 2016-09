Bispo Macedo realiza casamentos pela primeira vez no Templo de Salomão

Home > Notícias da Universal

A noite desta quinta-feira, dia 15, foi única e muito especial para os 112 casais que oficializaram a união no Templo de Salomão, na capital paulista.

Logo na entrada, os noivos foram surpreendidos com um certificado feito com muitos detalhes, depois, foram convidados a participar de um coquetel em que puderam festejar com os padrinhos e convidados.

O relógio marcou 20h e eles entraram pela porta principal do Templo para receberem a bênção do Autor do Amor.

As surpresas não pararam por aí. Quem realizou o casamento foi o bispo Edir Macedo, que fez questão de deixar orientações valiosas a todos. “O amor verdadeiro vem da fé. Se você entender o que significa o casamento e a grandeza dele você nunca será infeliz”, afirmou.

Antes de consagrar os casais presentes, o bispo revelou o principal segredo para conquistar o sucesso na vida amorosa. “Casamento significa palavra empenhada. Você tem que honrar sua palavra com seu parceiro para ter a bênção de Deus na sua vida. Quando se casa, se firma uma aliança, e é exatamente isso o que Deus faz por meio do Altar”, completou.

No final da cerimônia os noivos fizeram o juramento e trocaram as alianças ao som de “No Poço Te Encontrei”.

Com certeza essa data não marcou apenas a vida dos casais, como também de todas as milhares de pessoas que estavam presentes na Terapia do Amor.

Confira as fotos abaixo: