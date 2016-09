Bispo Macedo celebra união de 112 casais no Templo de Salomão

Home > Notícias da Universal

A noite desta quinta-feira (15) foi única e muito especial para 112 casais que oficializaram a união no Templo de Salomão, na capital paulista, durante a Terapia do Amor.

Logo na entrada, os noivos foram surpreendidos com um certificado feito com muitos detalhes, depois, foram convidados a participar de um coquetel em que puderam festejar com os padrinhos e convidados.

O relógio marcou 8 da noite e eles entraram pela porta principal do Templo para receberem a bênção do Autor do Amor.

E as surpresas não pararam por aí. Quem realizou o casamento foi o bispo Edir Macedo, que fez questão de deixar orientações valiosas a todos. “O amor verdadeiro vem da fé. Se você entender o que significa o casamento e a grandeza dele, você nunca será infeliz”, afirmou.

Palavra empenhada

Antes de consagrar os casais presentes, o bispo revelou o principal segredo para conquistar o sucesso na vida amorosa. “Casamento significa palavra empenhada. Você tem que honrar a sua palavra com o seu parceiro para ter a bênção de Deus na sua vida. Quando se casa, se firma uma aliança, e é exatamente isso o que Deus faz por meio do Altar”, completou.

Casado desde 1971 com a escritora Ester Bezerra, o bispo Macedo explicou que, nesses 45 anos, um sempre foi dependente do outro. Para ele, quando alguém decide investir na realização, reconstrução ou reatamento de seu matrimônio, está agindo da maneira correta.

No final da cerimônia os noivos fizeram o juramento e trocaram as alianças ao som de “No Poço Te Encontrei”.

Com certeza essa data não marcou apenas a vida dos casais, mas também de milhares de pessoas que estavam presentes na Terapia do Amor.

Em todo o Brasil

Enquanto o bispo Macedo conduzia a cerimônia no Templo de Salomão, 3.950 casais formalizavam a união na "Celebração de Casamento" da Terapia do Amor em outros 19 estados brasileiros. Além de São Paulo, casamentos ocorreram na Universal do Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rondônia, Roraima, Rio Grande do Norte, Sergipe, Tocantins e Goiás.

(*) Com informações do R7

Confira abaixo mais fotos da celebração no Templo de Salomão: