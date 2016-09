A Gente da Comunidade do Pará ajuda pessoas que vivem próximas a lixão

Home > Notícias da Universal

O lixão do Aurá, em Belém, já foi considerado o segundo maior lixão a céu aberto do Brasil. Em 2015, foi fechado pela Prefeitura Municipal, que assinou um Termo de Ajustamento de Conduta - TAC, com o Ministério Público Estadual. Em torno de 700 famílias, uma média de 3 mil pessoas, sobreviviam com os recicláveis coletados no local.

Sabendo da necessidade desses catadores que vivem em uma das poucas comunidades no local, Santana do Aruá, que fica na região metropolitana da cidade de Belém, no domingo, dia 11 de setembro, 80 voluntários do grupo A Gente da Comunidade, projeto de Evangelização da Universal (EVG), do Pará, promoveram uma ação social no local.

Mais de 300 pessoas compareceram ao evento e uma tonelada de alimento foi distribuída entre os presentes. Os voluntários se dividiram ainda para prestar serviços de corte de cabelo, manicure, orientação jurídica, teste de glicemia, doação de roupas e aplicação de flúor nas crianças. Durante o encontro, foi servido lanche para todos.

Além do cuidado com o físico, os voluntários da EVG se preocuparam em fazer o mais importante: oferecer atendimento espiritual. Eles levaram a cada um mensagens de fé e otimismo e mostraram que quando a pessoa se alia a Deus, todos os problemas podem ser solucionados.

A importância da perseverança

Na ocasião, o pastor Max Serrão, coordenador da Evangelização Universal Pará, salientou a todos sobre a presença da Universal no local. “Muitos não vêm aqui neste lixão porque acham que a única coisa que irão encontrar são pessoas pedindo algo. Mas nós não vemos assim. Aqui existem pessoas que lutam todos os dias em busca do sustento, e a nossa presença aqui mostra o quanto o Senhor Jesus quer transformar a vida de todos vocês”, comentou.

Segundo ele, o que mais os motiva a fazer esse trabalho é saber que as pessoas estão sofrendo e, dificilmente, alguém vai chegar até elas sem nenhum interesse pessoal. “A situação que já era ruim se tornou ainda pior depois que o lixão foi desativado. De onde vão tirar a renda para se manter? E é nessa hora que o nosso trabalho faz a diferença. A Palavra de Deus é a única capaz de mudar completamente qualquer situação”, concluiu o pastor.

Ao final do encontro, uma oração foi realizada para a libertação e proteção de todos.

