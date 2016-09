Universal participa da posse de nova presidente do STF

Home > Unicom

Nesta segunda-feira (12), a Igreja Universal do Reino de Deus participou em Brasília da solenidade de posse da ministra Cármen Lúcia na presidência do Supremo Tribunal Federal (STF). A Igreja foi representada no evento pelo bispo Domingos Siqueira.

Também compareceram à solenidade o presidente da República, Michel Temer, e os presidentes Renan Calheiros, do Senado Federal, e Rodrigo Maia, da Câmara dos Deputados.

Foi destinado à Universal um assento em local no Plenário do STF reservado apenas às mais importantes autoridades do País, como governadores e ministros.

Cármen Lúcia presidirá o Supremo e o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) no biênio 2016/2018. Ela é a 46ª presidente do STF no período republicano, a 57ª desde o Império e a décima representante de Minas Gerais.

Após do evento, o bispo Domingos Siqueira cumprimentou pessoalmente a nova presidente do STF. "Transmiti à ministra a saudação do bispo Edir Macedo, desejando que ela tenha uma gestão abençoada, que possa beneficiar de modo decisivo o povo", explicou.

Em seu discurso de posse, a ministra afirmou que o buscará "a intransigente garantia dos princípios constitucionais, firmados com o objetivo expresso de construirmos uma sociedade livre, justa e solidária". Para a nova presidente do STF, o cidadão brasileiro está “muito insatisfeito por não termos o Brasil que queremos, mas que é nossa responsabilidade direta colaborar, em nosso desempenho, para construir”.

Na mesma solenidade, o ministro Dias Toffoli foi empossado como vice-presidente do STF.

