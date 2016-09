Tome posse das promessas de Deus

Home > Em Foco

Ao lermos a história do povo hebreu constatamos que o fato de eles terem o Deus de Abraão como aliado não tornaram as coisas mais fáceis.

Mesmo crendo em Deus, eles viveram escravizados no Egito por 400 anos.

Mesmo tendo sido libertados com mãos fortes da escravidão dos egípcios, eles se depararam com o Mar Vermelho como obstáculo. E, vencido esse, ainda tiveram que atravessar o deserto.

Embora tenham recebido a Terra Prometida por herança e tenham sido guiados até ela pelo próprio Deus, ao chegarem lá se depararam com as muralhas de Jericó.

Foram muitas as barreiras que eles tiveram que transpor e, para cada uma delas, foi necessário não somente a ajuda de Deus, mas, sobretudo, eles tiveram que tomar atitudes de fé, que aos olhos dos que não creem são loucura.

Loucura da fé

Quem visse o momento em que o povo, cansado dos maus-tratos e da vida de servidão, se prostrou de joelhos e clamou numa só voz ao Deus de Israel por um livramento, certamente diria que eles haviam enlouquecido. Mas foi essa revolta que chamou atenção de Deus e O fez enviar um libertador.

Para a família egípcia de Moisés era loucura ele abrir mão das regalias que desfrutava como príncipe, trocar o conforto e a segurança do palácio, para seguir errante pelo deserto em obediência a um Deus invisível, que até então ele nem conhecia. Entretanto, foi essa loucura de Moisés que tornou possível o livramento e o poder do Altíssimo ser manifesto por meio de sinais e maravilhas por todo o Egito.

O que dizer então de milhares de pessoas rodeando as muralhas de Jericó por 7 dias e, ao sétimo, soarem trombetas e gritarem com grande brado, com o objetivo de fazer aquelas muralhas ruírem? Certamente essa cena fez os cananeus darem gargalhadas:

“Ora Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel; ninguém saía nem entrava. Então disse o SENHOR a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus homens valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez; assim fareis por seis dias. E sete sacerdotes levarão sete buzinas de chifres de carneiros adiante da arca, e no sétimo dia rodeareis a cidade sete vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se prolongadamente a buzina de carneiro, ouvindo vós o seu sonido, todo o povo gritará com grande brado; e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá por ele, cada um em frente.” Josué 6.1-5

Os cananeus assistiram perplexos às suas muralhas ruírem e os “loucos” dos hebreus dominarem a cidade e tudo quanto eles possuíam.

Esses são apenas alguns exemplos de muralhas que foram derrubadas por meio da fé. Todas as vezes que o povo de Israel obedecia à risca as instruções de Deus, vencia, conquistava, derrotava os inimigos mais poderosos. Em contrapartida, eram vencidos todas as vezes que deixavam de seguir a orientação Divina, por mais insignificante que parecesse.

Não adianta, Deus só se manifesta na vida de alguém se houver essa parceria. Sem ela, Ele fica impossibilitado de se manifestar.

É hora de despertar

Talvez você esteja na igreja há muitos anos e até houve uma mudança na sua vida: você foi curado, conseguiu conquistar a casa própria, se libertou dos vícios, enfim, houve uma melhora considerável. Mas será que isso é tudo o que Deus tem reservado para você?

Deus já havia dado a Terra Prometida ao povo de Israel, contudo, dependia deles tomar posse dela. Mas, após conquistar algumas cidades, eles se acomodaram, e muitas terras que pertenciam a eles, por direito, continuaram nas mãos dos inimigos:

“Era, porém, Josué já velho, entrado em dias; e disse-lhe o SENHOR: Já estás velho, entrado em dias; e ainda muitíssima terra ficou para possuir.” Josué 13.1

Assim também Deus tem falado para você: há muita coisa ainda para possuir. Não pare, não se acomode, não se intimide diante das muralhas que o mal lhe impõe. Você pode fazê-las ruir manifestando uma fé obediente e destemida.

É hora de despertar. O tempo está passando – faltam apenas 4 meses para terminar o ano –, você está envelhecendo, mas ainda há tempo de virar o jogo. Deus não luta as nossas batalhas, somos nós que temos que guerreá-las, e Ele nos capacita para vencê-las.

Por isso, no próximo dia 18, em todos os Templos da Universal, haverá uma campanha de fé para derrubar as muralhas. Talvez a sua muralha seja o desemprego, uma enfermidade, um vício, problemas familiares. Seja qual for, você pode derrubá-la por meio da fé. Participe desse propósito e, certamente, Deus as fará ruírem, assim como fez com as muralhas de Jericó.

