FJU veste a camisa do Setembro Amarelo

Home > Notícias da Universal

Os integrantes da Força Jovem Universal (FJU), em todo o Brasil, se uniram para divulgar a campanha do Setembro Amarelo. O objetivo foi conscientizar a população a respeito do suicídio e dar apoio a quem pedisse ajuda. “Aproveitando que neste mês todo o mundo se mobiliza nessa campanha, e sabendo do potencial dos jovens do FJU, não poderíamos deixar de apoiar essa causa tão importante que é a luta contra o suicídio”, explicou o bispo Marcello Brayner, coordenador nacional do FJU.

Pelos semáforos e praças, folhetos eram distribuídos, cartazes exibidos e houve até apresentações de música e peças de teatro. Assim, era notória a reação de admiração dos pedestres e motoristas.

“Há 15 dias eu perdi um amigo que se enforcou com um cinto e até agora não sabemos o motivo. Essa campanha é muito importante; a população precisa se conscientizar de que a saída para um problema difícil não é pôr fim à vida”, disse um senhor que se identificou como Ramon e que foi uma das pessoas alcançadas pela ação no Rio de Janeiro.

Carregando o slogan “Você não está sozinho!”, os voluntários se colocaram à disposição para ouvir, mostrando que existem pessoas que se preocupam com o sofrimento do próximo.

“Uma das voluntárias entregou o panfleto para uma moça e explicou a respeito da ação. Então a menina começou a chorar e desabafar, dizendo que já havia tentado se matar várias vezes e até nos mostrou o seu braço com marcas de cortes. Ela foi convidada para ir à Universal e disse que também iria ao FJU”, relata Priscila Gomes da Silva, de 25 anos, que participou da ação realizada no bairro do Brás, região central da capital paulista.

Confira na galeria abaixo algumas imagens da ação pelo Brasil: