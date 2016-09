Deus é a fonte do bem

Home > Reflexão

“O SENHOR é bom para TODOS, e as Suas ternas misericórdias faz passar por todas as Suas obras.” Salmos 145.9

O fato é: o SENHOR Deus é a Fonte de todo o Bem. Sua vontade é abençoar a TODOS, tanto os que creem quanto os incrédulos. Como os incrédulos são impedidos de receber pela fé, então Ele quer usar os que creem para alcançar os que não creem.

Assim, todos saberão que O SENHOR é bom para TODOS, e as Suas ternas misericórdias faz passar por todas as Suas obras (Salmos 145.9).

Mas o SENHOR Deus odeia a avareza. Tanto que a iguala ao pecado da prostituição, do roubo e do homicídio. “Porquê de dentro, do coração dos homens, é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. ” (Marcos 7.21-23)

Ouro, pedras preciosas e dinheiro não são maus, mas o apego, desejo incontido e amor dedicado a eles constituem confiança, paixão e idolatria. Isto é altamente ofensivo ao SENHOR. Por conta disso, é raiz de todos os males (leia 1 Timóteo 6.10). Prosperar não é problema, pelo contrário, Deus promete prosperidade, no entanto, “...se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração” (Salmos 62.10).

O Senhor Jesus alertou:

Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza; porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. (Lucas 12.15)

Não coloque o seu coração nas coisas que quer conquistar.

