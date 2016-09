Atleta faz companhia a menino autista que almoçava sozinho

Home > Reflexão

Uma cena envolvendo um menino autista e um renomado jogador de futebol americano sensibilizou internautas do mundo inteiro.

Travis Rudolph, jogador do time da Universidade do Estado da Flórida, nos Estados Unidos, estava visitando o Tallahassee International College, escola localizada em Tallahassee, capital da Flórida, quando, ao chegar no refeitório, percebeu que o aluno Bo Paske, que tem autismo, estava almoçando sozinho – o que é frequente, de acordo com relatos. Sem pestanejar, Rudolph sentou-se em frente ao garoto para comer com ele.

O momento, além de render belas imagens, registradas por uma amiga da mãe de Bo, rendeu uma boa conversa entre os dois, segundo o jogador.

Preocupação com o seu próximo

O atleta teve sensibilidade para entender a necessidade daquele garoto. Ele não perguntou se Bo queria companhia. Foi lá e se sentou. É isso que as pessoas precisam se acostumar a fazer. Não esperar que os outros peçam ajuda, mas se mostrar disponível quando algo não está bem. Qualquer atitude, por mais simples que seja, é capaz de mudar o dia de alguém.

Em seu blog, o bispo Edir Macedo explica que Deus trabalha em cada servo bom e fiel para alcançar pessoas desprezadas, sofridas, desanimadas da vida. O jogador enxergou além.

O Senhor Jesus, enquanto viveu na Terra em forma de homem, teve compaixão com quem necessitou. Ele curou os enfermos, ajudou a quem precisou, estendeu a Suas mãos a qualquer um e se fez presente na vida das pessoas.

A Bíblia diz:

“Porque Eu vos dei o exemplo, para que, como Eu vos fiz, façais vós também.” João 13.15

Assim devemos ser com o nosso próximo. Fazer como Jesus nos ensinou, amando uns aos outros, sem diferenças.

Não espere que alguém lhe peça socorro. Observe qual é a necessidade do seu próximo e o ajude no que for preciso.

O que você tem feito para amparar um necessitado?

