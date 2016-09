Selena Gomez faz pausa na carreira para tratar de depressão

Home > Reflexão

Há cerca de 1 ano, a atriz e cantora teen Selena Gomez, de 24 anos, enfrenta o diagnóstico de lúpus, uma doença autoimune e crônica. Recentemente, ela anunciou que fará uma pausa na carreira para tratar um quadro de ansiedade e depressão, considerados efeitos colaterais da doença.

"Eu quero ser proativa e focar em manter a minha saúde e felicidade, e decidi que o melhor caminho a seguir é dar um tempo. Eu preciso enfrentar isso de cabeça erguida, para garantir que estou fazendo todo o possível para o meu bem", declarou a jovem.

Cura pela fé

A estudante Ise Caroliny Lima, de 25 anos, enfrentou o mesmo problema que Selena Gomez. Em 2010 ela foi diagnosticada com lúpus e conviveu 3 anos com a doença. “Sempre tinha que fazer exames para o controle, tomava medicamentos, sentia fraqueza, dores nas articulações e o meu cabelo começou a cair. O pior momento foi quando vi uma parte da minha cabeça careca, bem na frente. Nesse dia chorei muito”, lembra.

Ela já sabia que para Deus nada é impossível, mas não tinha forças para lutar pela mudança. Porém, com o incentivo do namorado – que hoje é marido –, começou a fazer as correntes de cura na Universal. “Por sete semanas perseverei na luta pela minha saúde e, ao fim do propósito, refiz os exames e foi constatado que eu não tinha mais a doença. Os médicos não acreditaram, mas ali vi o poder de Deus na minha vida”, comemora Ise.

Assim como ela, milhares de pessoas alcançaram a cura de diversas doenças por meio da fé na Palavra de Deus.

