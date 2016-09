Estudos afirmam que pessoas absorvem energia umas das outras

Home > Em Foco

Um estudo realizado pela Universidade de Bielefeld, da Alemanha, comprovou que as plantas se alimentam da energia de outras plantas que estão ao redor. De acordo com a pesquisa, os corpos físicos dos vegetais não apenas realizam a fotossíntese, mas também funcionam como esponjas que absorvem a vibração energética ao redor.

Outra pesquisa realizada sobre o tema, pela psicóloga e terapeuta Olivia Lee Bader, demonstra que o mesmo acontece com seres humanos. As pessoas são influenciadas pela energia de quem está ao redor, e isso explica, por exemplo, porque alguns se sentem mal em determinado grupo, mesmo que não conheçam aquelas pessoas.

“O corpo humano é muito semelhante a uma planta, que suga e absorve a energia necessária para alimentar o seu estado emocional, dependendo das suas necessidades”, explica a psicóloga.

Esponja espiritual

Em postagem no seu blog pessoal, o bispo Edir Macedo defende que a energia emitida, não apenas por outras pessoas, mas, principalmente, por seres sobrenaturais, influencia sim para o ser humano. Entretanto, ele explica que, assim como todas as outras formas de energia, é preciso que a pessoa esteja aberta a receber essa influência para que ela se manifeste.

“O mesmo se dá com a eletricidade, as ondas de rádio, a internet, o telefone, o vento, e todas as fontes de energia e comunicação que existem. Para que elas funcionem, é necessário um receptor”, afirma. “Quer dizer: a energia existe o tempo todo e em todo lugar, mas só produz efeito quando há uma conexão entre emissor e receptor.”

Valendo-se disso, o mal tem investido contra muitos, no intuito de causar desgraças, em diferentes situações. É possível ver essa influência, por exemplo, em relacionamentos amorosos. Muitas vezes o simples fato de entrar em casa e ver a outra pessoa mal-humorada faz com que essa energia negativa impregne também quem está chegando, mesmo que o outro não tenha dito nada. A partir daí conversas ásperas e até mesmo brigas podem acontecer, sem motivo aparente.

“Por isso o diabo tem emitido todo tipo de energia negativa em direção ao ser humano. Ele faz isso o tempo todo com você, comigo, com todos”, afirma o bispo. “Só quem aprende a ‘desligar o receptor’ da negatividade, e não receber a energia negativa do mal, não é atingido por ela.”

Boa energia

Se por um lado o mal busca atrapalhar a vida, por outro Deus oferece uma energia bem mais potente, capaz de vencer qualquer influência negativa: a fé.

É fazendo uso da fé nEle, baseada em Sua Palavra, que a pessoa pode se proteger contra as energias malignas e, mais do que isso, se utilizar da força dAquele que criou todas as formas de energias para vencer na vida.

“É essa energia de Deus que penetra onde o psicólogo não consegue, o remédio não alcança e a inteligência humana é insuficiente. Ela é capaz de tudo, pois tudo é possível ao que crê, ao que recebe a Palavra de Deus, sem dúvida. Agora mesmo, aí onde você está, você pode receber essa energia que eu estou lhe passando”, conclui o bispo.

