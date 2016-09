A missão especial que Deus designou à mulher

Home > Notícias da Universal

Uma jornada diária de trabalho igual ou maior à de muitos homens. Foram anos lutando pela igualdade de direitos no mercado de trabalho, e a luta está muito distante do fim, apesar de todos os avanços. O talento feminino, em qualquer área de atuação profissional, é cada dia mais evidente. Mas isso tem custado um alto preço para as mulheres.

Ter que lidar com as próprias inseguranças (que não são poucas) e as exigências das pessoas ao redor; o dilema entre deixar os filhos aos cuidados de uma creche ou de outra pessoa enquanto trabalha; os desafios de manter um relacionamento amoroso mesmo tendo tanta independência. É como se para ser essa mulher forte e independente fosse preciso negar a essência feminina de cuidar e ser cuidada.

Diante desses dilemas, o tema abordado na reunião de setembro do Godllywood – realizada pelo bispo Edir Macedo e com transmissão para todo o Brasil – foi exatamente sobre a força que se encontra na essência de uma mulher e a sua aparente fragilidade.

A passagem bíblica usada para ilustrar o encontro foi uma das mais conhecidas, mas que parece passar despercebida:

“Toda mulher sábia edifica a sua casa; mas a tola a derruba com as próprias mãos.” Provérbios 14.1

Nas bases certas

O bispo destacou que não é sobre um homem sábio que Deus fala, mesmo sendo mais comum ao homem o ato de edificar, mas o Texto Sagrado fala que é da mulher sábia essa função. Porém, não se trata de construir o imóvel, mas de edificar, no sentido de lançar nas bases corretas a “casa”, que representa a própria vida e a família.

A construção de qualquer casa precisa primeiro da escolha do terreno. Fazendo uma analogia, esse terreno é a rocha, que o Senhor Jesus alertou que é onde todo o prudente lança a sua vida. A rocha é o símbolo do Senhor Jesus. Construir sobre essa Rocha é construir sobre os Seus Santos princípios. “Para edificar uma casa na rocha é preciso cavar a rocha, e isso demora, leva tempo ”, explica o bispo, destacando, porém, que quando a base é lançada sobre a rocha, a construção se torna possível e permanente.

“Você poderosa”

Muitas mulheres acham que o diferencial em suas vidas será o seu grau de instrução, a sua aparência, o sucesso profissional, mas todas essas coisas são vulneráveis. O que realmente faz a diferença na vida de uma mulher é a sabedoria que ela possui. Mas veja que sabedoria e inteligência são coisas diferentes. Sabedoria é saber manter as suas emoções sob controle, a fim de tomar as melhores decisões em próprio benefício e dos demais também. “Você sendo sábia, você é poderosa”, ressaltou o bispo.

Quer saber mais sobre o que foi falado nesse encontro? Essa reunião já está disponível no Univer. Acesse univerparacrer.com e saiba como ter acesso não só a esse encontro, mas a um conteúdo cristão exclusivo para edificação da sua fé.

