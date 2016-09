A honra de Deus aos homens de fé

Home > Reflexão

“Resolveu Daniel, firmemente, não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia; então, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se.” Daniel 1.8

Daniel resolveu firmemente não se contaminar. Foi uma decisão racional, consciente. Ninguém o moveria daquela decisão, pois ele estava definido em sua fé. Convicto do que queria. Não se iludiu com as finas iguarias do rei, não quis agradar à sua carne; escolheu não agradar ao seu coração. Preferiu depender de Deus e se destacou, assim como seus amigos que fizeram o mesmo.

“Em toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou dez vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino” (Daniel 1.20). Dez vezes mais. Mesmo sem comer das finas iguarias. Mesmo ingerindo apenas legumes e água. Sua força não vinha da comida, mas da sua fé.

Porque decidiu firmemente não se contaminar, Daniel se destacou em tudo o que fez. Por sua fidelidade, se fez raro. Por sua fidelidade, conquistou a confiança do rei e conquistou também a confiança de Deus. Hoje, os nascidos de Deus devem ser assim. Firmes em suas decisões. Firmes em sua fé. Firmes na decisão de não se contaminar com as iguarias deste mundo, que enchem os olhos e o coração dos incautos.

Como Deus não vai honrar esse tipo de fé? Como Deus não vai honrar uma fé que renuncia ao melhor que há neste mundo para não se contaminar? Assim como Ele correspondeu à fé de Seu servo Daniel, Ele corresponde, hoje, a todos que tomam essa mesma atitude de fé.

Seja firme em sua decisão de não se contaminar com as iguarias deste mundo.

