Você usaria uma pulseira para lhe avisar que está gastando demais?

Home > Em Foco

Você gasta mais dinheiro do que deveria?

De olho em quem age dessa maneira, empresários britânicos desenvolveram o que acreditam ser o produto ideal para controlar as despesas: uma pulseira econômica, que dá choque quando o usuário passa do orçamento.

A pulseira funciona com o auxílio da internet. A pessoa programa o valor que pode gastar em determinado período e, quando valor excedente é descontado da conta, ela leva um choque. Os desenvolvedores do produto acreditam que a punição fará com que o cérebro da pessoa entenda o gasto como algo negativo e, dessa maneira, ela será condicionada a economizar.

É preciso aprender pela dor?

O homem foi criado por Deus para usar a razão. “Adestrar” o cérebro para evitar gastos é contrariar essa natureza. Em primeiro lugar porque não funciona em 100% dos casos e, assim, a pessoa sente dor sem resultado. Depois porque, para se livrar de dívidas, não é preciso maltratar o próprio corpo, basta cortar comportamentos inadequados e se planejar.

“Hoje vivemos em um mundo que valoriza o consumo. É claro que você tem que ter as coisas, tem que comer bem, morar bem, usufruir do dinheiro que recebe, porém precisa aprender a se planejar e a fazer escolhas inteligentes para o seu dinheiro, justamente para que possa comer bem, morar bem e viver bem por muito mais tempo”, afirma o escritor Jadson Edington em seu livro “50 Tons para o Sucesso”.

De acordo com ele, a sociedade em que vivemos entende gastos como status, mesmo que o gastador se endivide enormemente. Essa é uma visão deturpada, pois, na realidade, quem não tem controle sobre as suas contas perde o controle da própria vida.

“Quando você compra coisas para si e as pessoas veem as compras que você fez, todo mundo entende. Alguns até acham que você está prosperando: ‘Ó, fulano comprou um carro! Está bem, hein?’ Como se gastar fosse o indicativo do sucesso. Mas, antes de poder gastar, você tem que ter dinheiro para gastar.”

Para obter esse dinheiro, alguns passos são necessários. O primeiro é entender qual o seu rendimento líquido e quanto custam as suas contas. O segundo é não gastar mais do que está disponível para você. Parcelar compras em muitas vezes, por exemplo, é um erro, pois, na prática, você está gastando um dinheiro que não possui.

“Gente de sucesso não gasta à toa. Não sai fazendo milhares de prestações quando poderia guardar dinheiro para comprar à vista. Não gaste mais do que tem e controle o seu cartão de crédito. Quando vir o seu dinheiro escoando como água, pense primeiro em consertar o vazamento da torneira antes de se lamentar de não ter uma caixa d’água maior”, conclui Edington.

Saiba como se planejar e obter os resultados esperados participando do Congresso para a Prosperidade, que acontece todas as segundas-feiras, na Universal.