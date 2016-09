Você tem ouvido a voz de Deus?

Home > Folha Universal

No dia 9 de agosto de 1956, na África do Sul, mais de 20 mil mulheres foram às ruas de Pretória para se manifestar na Marcha das Senhoras e protestar contra leis que restringiam a circulação de negros e de mulheres naquele país.

O movimento feminino ficou marcado na história do lugar e, desde então, o dia 9 de agosto passou a ser a principal celebração do mês da mulher na África do Sul. Durante os 31 dias do mês é reconhecido o papel que elas têm desenvolvido no ativismo político.

O mês da mulher também tem sido comemorado pela Universal no país. Desde 2013, voluntárias do grupo Mulheres em Ação (WIA, na sigla em inglês) realizam uma reunião especial em agosto no presídio feminino Kgosi Mampuru Correctional Services, em Pretória. Neste ano, o encontro foi promovido no dia 29 pela palestrante Marcia Pires, esposa do bispo responsável pelo trabalho da Universal na África, Marcelo Pires.

Durante a reunião, Marcia falou da importância das mulheres e as encorajou dizendo que seus erros não podem defini-las, pois se estão hoje privadas de liberdade é porque ouviram vozes que influenciaram seu comportamento. “O que é triste é que são essas pessoas que as levaram a tomar decisões destrutivas que agora julgam e rejeitam vocês. Encorajo vocês a aprender a ouvir a sua voz interior, a voz de Deus dentro de vocês”, disse às mais de 276 detentas no local.

Ludimila Viana, de 31 anos, teve a oportunidade de compartilhar sua trajetória de vida com as mulheres presentes naquela tarde. Ela teve sua vida transformada por meio da fé. Antes, era viciada em drogas, álcool, automutilação e, aos 14 anos, se envolveu com gangues perigosas – chegou até a ser presa na fronteira do México com os Estados Unidos.

Ao longo do encontro, a jovem mulher disse ter encontrando seu objetivo de vida a partir do momento que passou a ouvir a voz de Deus. “Eu aprendi a me render a Ele e a obedecê-Lo. Eu me tornei obediente. Minha paixão agora é ajudar os outros e incentivá-los, porque há sempre uma esperança”, contou.

Além das palavras de fé, as mulheres também receberam orientação para cuidar da saúde, kits de higiene pessoal e certificados dos cursos Nada a Perder I e Nada a Perder II, baseados na biografia do Bispo Edir Macedo. O curso teve como principal objetivo ajudar as pessoas a terem comportamentos diferentes dos que têm tido, para que haja a responsabilidade por suas ações.

A Universal mantém diversos projetos sociais e, por meio de seus voluntários, atua em vários setores da sociedade, com o objetivo de levar auxílio emocional, psicológico, material e, sobretudo, espiritual aos que necessitam, em asilos, orfanatos, hospitais, presídios, comunidades, entre outros locais.

