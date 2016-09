Você está pronto para iniciar um relacionamento?

Home > Folha Universal

É quase certo que um relacionamento amoroso chegue ao fim ou se desgaste quando o casal não sabe conduzir as etapas iniciais do namoro ou ignora alguns sinais importantes.

Segundo a psicóloga Naura Stella Matiussi, “muitos pensam que a solução para a vida é encontrar alguém e viverem felizes para sempre. Quando a motivação é essa, a relação já começou errado”, diz.

Outro erro comun é estar em um relacionamento para preencher as lacunas causadas por problemas em outras áreas da vida, como um escape. E, por não ter esses problemas interiores resolvidos, muitas pessoas fazem más escolhas e têm grande chance de chegar ao casamento sem conhecer o parceiro e a si mesmas.

O ideal é que haja uma preparação interior antes de conhecer alguém, já que não é possível ter uma vida a dois bem-sucedida sem vencer antes as próprias dificuldades. “Pessoas mal resolvidas levam sua carga emocional para os relacionamentos e esperam que os parceiros as façam felizes. Essa é a receita para sucessivas frustrações. Muitas acreditam no conceito de que são “uma metade que precisa encontrar a outra metade”. Porém, somos indivíduos inteiros. A integridade emocional é essencial para sermos felizes, antes de nos relacionarmos”, afirma a especialista.

Por onde começar?

Para obter sucesso na vida amorosa é necessário primeiro estar bem consigo mesmo. Não é sábio começar um relacionamento carregando conflitos internos, traumas e marcas de relacionamentos anteriores. Essa bagagem pode desgastar a relação e contribuir para seu término. Cada indivíduo tem sua história, marcada por experiências boas e ruins. Contudo, é importante saber lidar com os acontecimentos negativos, o que requer um período de cura.

Primeiro, saiba identificar os sinais que podem intoxicar a relação amorosa. “As reações das pessoas denunciam suas fragilidades. Um exemplo clássico é o indivíduo excessivamente ciumento, possessivo, inseguro e com baixa autoestima, que geralmente sufoca o outro e acaba com o relacionamento. É importante entender que todo comportamento tem uma causa e pode ser modificado. Podemos aprender a identificar nossos pontos negativos e melhorá-los”, completa Naura.

Uma chance para o amor

Se você está compromissado e percebe que o relacionamento vai mal, não desista e busque a mudança interior. Mas se está solteiro, antes de se relacionar com alguém, aproveite o momento para tratar das feridas que ainda não cicatrizaram. Foi o que fizeram a recepcionista Paloma Siqueira, de 24 anos, e o auxiliar administrativo Felipe Vergilio, de 29 anos. “Tinha ciência de que se entrasse em um relacionamento não daria certo, pois não estava bem e mais uma vez ia me machucar. Era necessário um tempo de espera”, relata Paloma.

Felipe se enxergava uma pessoa inferior às outras. “Tinha complexo de que eu não daria certo com mais ninguém. Tinha medo de me frustrar e decepcionar a outra pessoa. Percebia que não estava pronto, pois tinha muitas dúvidas e inseguranças”, diz.

Ao participarem das palestras da “Terapia do Amor,” receberam a direção para se fortalecer internamente. Sem marcas do passado e prontos para um novo relacionamento, os dois se conheceram e hoje desfrutam de um namoro saudável.

Felipe se livrou dos complexos e sentimentos ruins do passado. “Aprendi a ser racional e a não levar a vida baseado nos sentimentos.” Paloma também decidiu apagar todas as frustrações. “Me dei a chance de ser feliz e acreditar no amor”.

Para saber mais como resolver os problemas da vida amorosa, participe das palestras da Terapia do Amor, todas às quintas-feiras, em uma Universal mais próxima de você. A cada palestra, casais, noivos, namorados e solteiros aprendem sobre o amor inteligente e como desenvolver o relacionamento a dois.