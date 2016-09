Quem são os filhos da Universal

Home > Folha Universal

No dia 19 de agosto, a jornalista Mônica Bergamo, do jornal Folha de S. Paulo, publicou em sua coluna acusações contra a Universal.

Em seu texto, ela diz que a instituição “poderá ter que se explicar na Justiça sobre a acusação de que obriga pastores e bispos a se submeterem a vasectomias”. Ela ainda narra que as denúncias começaram depois que “um pastor disse ter sido obrigado a fazer a cirurgia como condição para exercer a função”.

O assunto foi destaque em sua coluna, facilitando a propagação das informações que desabonam a instituição. Em nota oficial, a Universal diz que “a acusação é desmentida facilmente pelo fato público e notório de que grande parte de nossos bispos e pastores têm filhos”. A instituição ainda afirma que “o planejamento familiar é um tema que deve ser debatido exclusivamente pelo casal e a instituição não interfere na questão, que é de absoluto foro íntimo de cada marido e cada esposa”.

Essas informações oficiais também foram divulgadas pela colunista. Porém, noticiar que bispos e pastores são obrigados a se submeterem à esterilização é ignorar a capacidade deles de decidir sobre o destino de suas famílias, além de expor aqueles que de forma voluntária escolheram não ter filhos e por isso tomaram tal decisão. Fazer esse tipo de acusação afeta a honra de muitas pessoas, especialmente a dos líderes da instituição.

Além disso, o grau de zelo com o ministério religioso não é avaliado pela presença ou não da prole. Basta ver o número expressivo de filhos de pastores e bispos da Universal: no mundo todo, são mais de 3 mil em um universo de 10 mil pastores.

Foi pensando neles que surgiu, em janeiro de 2014, o grupo Filhos Universal, com o objetivo de ajudar todos os filhos a superarem suas dificuldades. O projeto é liderado pelo pastor Israel Silva, de 26 anos, e sua esposa, Gleide Silva, de 27 anos, ambos filhos de pastores.

Atualmente, o grupo é composto por 1.100 filhos de pastores e bispos que participam de reuniões e atividades nas áreas educacional, profissional e espiritual. “A missão do grupo é ajudar a todos os filhos, independentemente de raça, idade e até mesmo de credo religioso, já que nem todos seguem o caminho dos pais”, explica o pastor Israel.

O Filhos Universal desenvolve diversos projetos, como o Uniart, voltado para artes e música; e o Ômega, que realiza visitas em instituições. Além disso, também pratica ações sociais, como o Dia do Presente, quando todos os filhos se reúnem para entregar livros gratuitamente nas ruas, como forma de incentivar a cultura.

Famílias da fé

O pastor Emilson de Oliveira Barba, de 52 anos, e Terezinha Lobato de Souza Barba, de 49 anos, têm cinco filhos: Tatiana, de 32 anos; Tarlisson, de 31 anos; Tarlilson, de 28 anos; Tarciane, de 25 anos; e Calebe, de 19 anos. (foto ao ado)

Quando Emilson decidiu fazer a Obra de Deus, já tinha quatro filhos. Apesar disso, a Universal não o impediu de se tornar pastor. “O meu pastor disse que teria uma vida de sacrifício com quatro filhos na Obra. Passaram-se poucos meses e, em 1994, fui para a sede estadual de Porto Velho (RO) como pastor da Universal, e, em 1996, fui consagrado. Nesse mesmo ano, nasceu o Calebe”, conta.

Pelo fato de a família ser grande, passaram algumas dificuldades. Mas tudo era superado. “No início, tínhamos dificuldade de transporte, não tínhamos carro e era cansativo carregar todos os filhos. Mas para a gente tudo era motivo de alegria”, relata Terezinha.

Hoje, todos os filhos fazem a Obra de Deus no Altar e moram em cidades distintas. Porém, mantêm uma relação próxima com os pais. “Eles me respeitam e me admiram. O meu maior ensinamento para eles foi o exemplo de pai”, declara o pastor.

Outra grande família foi formada pelo bispo Paulo Roberto Guimarães e sua esposa, Solange Guimarães. O casal atualmente está no México. Eles são pais de Tiago, de 34 anos; Carolina, de 32 anos; Vitória, de 20 anos; e Paulo Roberto Junior, de 18 anos. Todos fazem parte da Universal. Desde que se casaram, ele e a esposa planejavam ter filhos. Na época que nasceu o primeiro filho, ele era pastor na Universal de Salvador (BA).

Alguns anos depois, vieram os outros filhos. “Estávamos em São Paulo quando nasceu a Carolina. Os dois menores, Vitória e Paulo Junior, foram presentes de Deus. São os filhos do coração”, esclarece o bispo.

Ele lembra que a fase mais difícil na criação deles foi o período escolar. “Eles sempre compreenderam que quem serve a Deus no Altar não tem morada certa e foi proveitoso para eles, pois, por causa dessas mudanças, sempre permanecemos mais juntos”, conta.

O pastor Leandro Gravano Veiga, de 35 anos, e sua esposa, Jaqueline Rainha Gonçalves, de 32 anos, são casados há sete anos. Eles sempre quiseram ter filhos, mas no início do casamento optaram em não ter em razão do estilo de vida que teriam.

No ano passado, nasceu Isabella. “Recebemos a notícia juntos e fiquei sem palavras e muito feliz. Na hora pensei: agora tenho que pensar como pai”, ressalta o pastor.

Após o nascimento, eles contaram com a ajuda dos amigos da Universal. “Minha esposa teve apoio em tudo o que precisou. O nosso líder nos apoiou e acompanhou toda a gestação.” Por causa da distância dos familiares, as esposas dos pastores a ajudaram. “É o que a igreja ensina: um tem que ajudar o outro, somos uma família”, afirma o pastor.

Ensinar o mais importante

O bispo Marcos Leão e sua esposa, Elisabeth, têm um casal de filhos: Thiago, de 28 anos, que é pastor; e Tathiane, de 21 anos. (foto ao lado) A criação deles sempre foi baseada nos princípios de Deus. “Eles sempre viram o nosso exemplo em casa, na igreja e no amor pelas almas. Nunca os obriguei a nada, pois o que tinha dentro de mim é que meus filhos tivessem sua experiência com Deus”, conta Elisabeth

Aprendizado com a filha

O bispo Milton César, de 43 anos, e Cristiane Monteiro, de 42 anos, são casados há 22 anos e pais de Sophia, de 7 anos. Para eles, a relação de confiança que têm com a filha é importante. “Sempre ensinamos a ela que somos seus melhores amigos e ela nos confia tudo o que se passa em sua vida”, diz Cristiane. Eles tiveram muitos aprendizados com a menina. “Hoje entendemos perfeitamente o amor de Deus por nós e temos mais sensibilidade para entender as dificuldades das pessoas”, afirma ela.

O bispo paulo roberto e sua esposa, Solange, (foto ao lado) sempre passaram aos filhos os ensinamentos da vida cristã com os próprios exemplos de vida. Hoje, dois deles, Tiago e Carolina, são casados e moram nos Estados Unidos. Apesar disso, sempre conversam com os pais e, quando podem, se encontram com eles. A relação é de amizade entre todos

Colaborou: Débora Vieira