Por que visitantes de todo o mundo vêm ao Templo de Salomão?

O Templo de Salomão é um dos locais mais visitados do Brasil e do mundo. Desde a sua inauguração, há mais de dois anos, milhares de pessoas chegam ali todos os dias. Mensalmente, a média ultrapassa 400 mil visitas. São pessoas que vêm de todo o Brasil e também de diversos países, para conhecer o Templo e participar das reuniões que acontecem lá.

Recentemente, o Templo recebeu a visita de 162 pessoas vindas do México, em caravanas organizadas para trazer membros da Universal. Além de conhecer o Templo, elas acompanharam a reunião realizada pelo bispo Clodomir Santos na manhã de domingo. De acordo com o pastor Walace da Silva Barbosa, de 38 anos, (foto ao lado com sua esposa) responsável pela caravana, os que participaram da visita buscavam, além de satisfazer o desejo de conhecer o Templo, uma mudança de vida verdadeira.

Ele e sua esposa, Rosilene Pinto Barbosa, de 38 anos, que também fez parte da caravana, estão, de certa forma, acostumados a ver essa transformação ocorrer durante a evangelização que fazem no México, país em que a Universal está presente desde 1992 realizando e sedimentando um trabalho árduo para auxiliar a quem necessita de ajuda espiritual.

Para o pastor, a verdadeira mudança tem relação direta com o fato de como se encara a vida e suas dificuldades. “A partir do momento que se muda a mentalidade de uma pessoa, muda-se tudo. A primeira mudança que tem que existir é dentro da gente e, quando há essa mudança, é natural que aconteça uma transformação fora. Hoje, participando da reunião do bispo Clodomir, é notório que o Espírito Santo está abençoando a todos aqui”, afirmou o pastor.

Tanto isso é verdade que grande parte dos integrantes da caravana vinda do México pretende voltar a visitar o Templo. Eles ficaram tão impressionados com o ambiente em que foram recebidos e com a palestra a que tiveram acesso que estão certos de que sua vida começa a ser ainda mais abençoada a partir dessa visita. Leia os depoimentos de quem participou da caravana.

Uma renovação

A empresária Guadalupe Álvares Macias, de 26 anos, (foto ao lado) participou da reunião das 10 horas da manhã e classificou a experiência de conhecer o Templo de especial. “Nos preparamos seis meses para esta viagem e foram muitas horas de voo. Entrar no Templo e ver cada detalhe foi muito impressionante. A reunião foi muito boa. Saio daqui renovada. É a primeira vez que visito o Templo de Salomão e não imaginava que fosse tão grande. Quando cheguei e vi cada lugar, cada espaço, foi como voltar no tempo e recordar a Palavra de Deus e isso é especial neste lugar. Cada coisa que há aqui representa e vai acrescentar muito para todos nós que viemos visitar o Templo. Espero regressar e trazer a família em outra oportunidade”, disse.

Uma nova visão

O gerente de operações de seguridade privada Manuel Alejandro Delgado Martins, de 31 anos, (foto ao lado) visitou pela primeira vez o Templo. “Ao entrar percebi toda a disciplina e a ordem desse local e como é diferente estar aqui. Fiquei sem palavras. Eu via fotos que eram compartilhadas na internet e tentava imaginar como seria, mas, quando cheguei aqui, vi que é muito maior do que eu pensava. É impressionante, não me canso de ver. Tem tantos detalhes. Eu tinha uma ideia do que contavam sobre o Templo, mas eu realmente precisava estar aqui para saber o que acontece com a vida de quem o visita. Eu saí diferente. De certo modo, não me reconheço e me pergunto o que está acontecendo. Agora tenho outra visão, outra forma de pensar. Eu havia desistido de certas coisas na minha vida, mas agora não, agora vou com tudo. Deus mudou muito a minha visão e agora vou compartilhar o que Deus me deu”, declarou.

Parte da história

O casal de empresários José Chaves Fajardo, de 60 anos, e Odília Arias Delgado, de 52 anos, (foto ao lado) também fez parte da caravana. Ao participar de uma reunião pela primeira vez no Templo de Salomão, Fajardo destacou que o momento é favorável para uma transformação em sua vida. “É uma grande oportunidade vir e conhecer o Templo de Salomão, que é a Casa do Senhor. Temos que agradecer ao nosso Deus que nos favorece de tal maneira que nossa vida deu um giro de 180 graus. Anteriormente, estávamos de costas para o Senhor e agora estamos de frente para Ele. Esperamos que se multipliquem as bênçãos que Ele nos tem dado e que possamos abrir as portas que estão fechadas há muito tempo para a grandeza do Senhor e para benefício de nossa empresa”, disse. Já para Odília, que visitava o Templo pela segunda vez, tratou-se de mais uma ocasião para colocar os pés novamente na Casa do Senhor. “Eu venho pedir mais prosperidade, mais bênçãos. Já nos são dadas muitas e venho agradecer por tudo que nos é dado. É uma experiência inesquecível e nos sentimos fazendo parte da história da Universal. Esperamos voltar outras vezes”, argumentou.

Veja as novas instruções para participação nas reuniões do Templo de Salomão clicando aqui. Para obter outras informações, você também pode entrar em contato com a Central de Informações do Templo de Salomão: (11) 3573-3535 ou info@otemplodesalomao.com.

Colaborou: Rafaela Dias