O que você faria se recebesse cartas endereçadas a Deus?

Home > Em Foco

O Univer é uma plataforma que vai mudar a maneira como você acompanha conteúdos cristãos na internet.

Lá você encontra filmes para assistir com toda a família, a qualquer hora e em qualquer lugar. Já são mais de 130 títulos disponíveis.

“Cartas para Deus”

Entre eles, um dos destaques é “Cartas para Deus”, uma trama em que o pequeno Tyler Doherty, de 8 anos, está lutando contra um câncer e, diariamente, escreve cartas endereçadas a Deus.

Porém, o carteiro Brady, que também enfrenta problemas pessoais, não sabe o que fazer com as cartas que recebe do garotinho.

A história dessas duas pessoas se cruzarão e algo fantástico irá acontecer. Confira o vídeo abaixo:

Quer saber como essa história continua? Então, não deixe de acessar o Univer.

Um universo de entretenimento cristão ao seu alcance

Além da coletânea incrível de filmes que podem ser acessados na plataforma, você também encontra palestras, clipes de músicas, documentários e muito mais.

Acesse agora mesmo o Univer e inicie o seu período grátis para conhecer. Clique aqui.