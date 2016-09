O lugar da esperança

Home > Folha Universal

A conquista de Canaã é o grande desafio enfrentado pelo protagonista Josué (Sidney Sampaio) na novela A Terra Prometida, da Rede Record. O lugar prometido por Deus representa o grande sonho do povo hebreu, que enfrentou 400 anos de escravidão no Egito e longos anos de peregrinação no deserto. Para cumprir essa missão, Josué precisa enfrentar divergências entre as 12 tribos de Israel e confrontos com outros povos, além dos obstáculos naturais do trajeto.

Mas, afinal, por que Canaã é tão importante? “Canaã representa a esperança”, explica o teólogo José Ribeiro Neto, que é professor de Teologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Confira abaixo os principais trechos da entrevista que o especialista concedeu à Folha Universal sobre o significado de Canaã.

O que Canaã representa na Bíblia?

Canaã aparece em momentos diferentes da Bíblia. Em Gênesis, a terra é prometida por Deus aos descendentes de Abraão, ela representa a promessa, a aliança. Durante os 400 anos que o povo hebreu ficou no Egito, Canaã esteve relacionada à ideia de liberdade. A esperança sempre esteve presente na narrativa bíblica, até que Josué conquista Canaã. Mas um ponto interessante é que essa terra nunca foi completamente conquistada. Em vários momentos da história, Canaã é dominada por outros povos, que oprimiram Israel. Em 586 antes de Cristo, o povo vai para o cativeiro e a terra se torna de novo uma esperança. No ano 70 depois de Cristo, a cidade de Jerusalém é destruída pelos romanos e o povo se dispersa novamente. Houve outros períodos em que muçulmanos e ingleses foram responsáveis por essa terra. Até que, em 1948, fundou-se o Estado de Israel. Mas ainda há embates em torno desse lugar.

Por que demorou tanto para que os hebreus chegassem a Canaã?

Existem algumas questões importantes. A narrativa bíblica mostra que o povo hebreu descende de um homem, Abraão, que vivia na terra de Ur. Por volta de 2 mil a.C., Deus retira esse homem de uma cultura politeísta e fala para ele ir para uma terra, que é Canaã. Deus promete essa terra aos descendentes de Abraão e diz que eles se tornariam uma nação, mas não imediatamente. Do ponto de vista histórico, Abraão era um homem com um grupo de outros 318 homens, eles não eram uma nação forte o suficiente para conquistar a terra naquele momento. Em Gênesis (15:13-14), Deus explica que a promessa demoraria 400 anos. Alguns teólogos entendem que Deus daria um tempo para que as nações pagãs se arrependessem de suas maldades.

Quando Moisés sai com o povo do Egito, ainda havia muitas pessoas incrédulas. Era um povo livre, mas com o coração escravo. Por causa da incredulidade, demorou mais 40 anos para que os hebreus chegassem a Canaã. Na fase de Josué, a demora se deu também por conta da incredulidade, assim indica a Bíblia.

O que a travessia do Rio Jordão e a queda das Muralhas de Jericó re-presentam na conquista de Canaã?

A travessia do Rio Jordão mostra que a conquista da terra prometida não dependia do poder militar de Israel, que na época era uma nação que não tinha um poderio militar tão grande. A Bíblia indica que a conquista da terra ocorreu por causa do próprio Deus, que operou milagres. A travessia do rio também é uma confirmação da liderança de Josué. Quando ele assumiu a liderança, o povo ainda tinha dúvidas sobre o novo líder. A queda das muralhas destaca a mesma questão, o poder de Deus. Israel praticamente não fez nada a não ser obedecer a ordem de Deus, que parecia até estranha. Assim, Deus mostra que Ele está no comando, é Ele quem vence a batalha.

O senhor poderia fazer um paralelo entre o significado da conquista de Canaã e os dias de hoje?

Canaã é a terra prometida, a esperança de um descanso tanto para o povo hebreu quanto para toda a humanidade. É interessante que essa terra nunca foi totalmente conquistada. Ou seja, sempre há algo a conquistar, sempre há uma esperança. E é a esperança que nos move, ela é importante para que as pessoas continuem a perseguir seus sonhos. Canaã representa a lembrança de que sempre temos algo a conquistar.

