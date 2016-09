Não ter amigos pode ser prejudicial à saúde

Home > Folha Universal

Você considera a amizade um bem precioso em sua vida? Tem cultivado seus verdadeiros amigos nos últimos tempos? Se a resposta for não, agora pode ser um bom momento para mudar de atitude. Uma série de estudos comprova a importância desse tipo de relacionamento para sua vida.

“Não ter amigos pode ser tão prejudicial à saúde quanto fumar.” A afirmação faz parte das conclusões de uma pesquisa publicada no periódico científico Proceedings of the Royal Society B. De acordo com os dados do estudo, manter um círculo social pequeno está associado ao aumento da produção de uma proteína coagulante que causa derrame e infarto.

Outra pesquisa, divulgada na revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences, mostra que durante a adolescência, por exemplo, o isolamento aumenta o risco de inflamações. Já a integração protege contra a obesidade abdominal.

Outro estudo, divulgado na revista científica Scientific Report, aponta que ter amigos aumenta a tolerância à dor. Os dados indicam que pessoas muito estressadas e em boa forma física tendem a ter menos amigos.

Os pesquisadores da Universidade de Oxford, na Inglaterra, explicam que isso ocorre porque a endorfina – hormônio produzido pelo organismo que provoca sensação de bem-estar – influencia a sensação de prazer com base nas interações sociais.

A importância de saber escolher

O que não faltam são números e afirmações que ressaltam o poder da amizade na vida das pessoas. Uma das necessidades do ser humano é de afeto e isso só pode ser obtido por meio de relacionamentos. “Além disso, ter amigos é importante em todas as situações, sejam elas boas, sejam más, tanto quando estamos felizes por nossas conquistas como em situações de dor, como a perda de um ente querido”, analisa Alessandra Souza de Amorim, psicóloga e especialista em gestão de pessoas.

Ela explica que podem ser usados vários critérios para a escolha de um bom amigo, mas uma verdadeira amizade não nasce no primeiro encontro. “Acredito que essa relação deve ser construída. E isso pode levar tempo. Dias, meses e talvez anos. Uma boa amizade vai passar pela prova da distância e do tempo”, ressalta.

Bons amigos não precisam ter contatos diariamente, por exemplo. “Os meios para se manter uma boa relação de amizade não importam muito. O importante é a qualidade da relação”, diz.

Júlio Fernandes, de 36 anos, (foto ao lado) blogueiro e assessor de comunicação, conta que descobriu a importância da amizade em um momento difícil da vida. “Vivi há alguns anos um relacionamento frustrante e um amigo foi muito importante nessa fase, porque me mostrou os pontos que eu poderia e deveria melhorar. Ali pude ver que eu tinha um grande irmão”, se recorda.

Ele diz que aprendeu, por meio do projeto Intellimen, que os verdadeiros amigos são aqueles que aproximam a pessoa do que é correto, do que provém de Deus. “Aprendi que amizades com propósitos são bem diferentes. Há pessoas que são sinceras e apontam erros a serem corrigidos, mas há outras que só se aproximam por interesse ou inveja. É preciso saber reconhecer o amigo verdadeiro”, alerta.

E amizade não significa apenas receber, mas também doar atenção e carinho. Júlio revela que sempre procura um espaço em sua agenda para ligar para aqueles que são queridos por ele. “Tento sempre ser uma pessoa companheira e atuante. Estreitar vínculos é fundamental. Como me envolvo com muitos projetos voluntários, acabo tendo o tempo mais corrido, mas busco em cada oportunidade fortalecer os laços”, acrescenta.

Nem sempre ter muitos amigos significa que eles sejam verdadeiros. Por isso, o assessor de comunicação deixa uma lição que aprendeu: “Quantidade não significa qualidade. Existe muita superficialidade hoje em dia e as pessoas se apegam a quem não faz bem. É preciso ficar atento aos sinais que indicam se aquela pessoa é confiável ou não”, conclui.

Características do bom amigo

Paulo Sérgio da Silva, de 40 anos, (foto ao lado) empresário, enfrentou muitas decepções com amizades no período da adolescência. Ele diz que não conseguia confiar em ninguém, mas uma atitude mudou essa visão. “O IntelliMen foi um divisor de águas na minha vida. Foi por intermédio do projeto que tive a oportunidade de me abrir com o meu amigo e poder confiar outra vez na amizade”, observa.

Ele diz que sua amizade com a parceira também cresceu. “Aprendi a ser mais cúmplice com minha esposa também e hoje ela é a minha melhor amiga. A amizade é muito importante dentro da família”, diz.

Para Paulo, o bom amigo é aquele que está ao seu lado. Na opinião dele, ter amigos é essencial, pois um ajuda o outro nas mais diversas situações, seja com uma palavra, seja um apoio e muitas vezes uma dica. “O amigo de verdade nos fala o que precisamos ouvir e não o que nos agrada”, explica.

A psicóloga Alessandra aponta também que para se conquistar uma amizade verdadeira é preciso, sobretudo, prestar atenção em algumas atitudes. “O bom amigo é leal, confiável, sabe ouvir, não apoia decisões erradas. Ele dá bons conselhos, ajuda o outro a ser melhor como pessoa”, finaliza.

A verdadeira amizade é única na vida de cada pessoa. Há quem encontre essa cumplicidade entre parentes, no trabalho, na faculdade, na igreja, etc. Mas o primeiro e melhor amigo, que está à sua disposição 24 horas por dia para conversar e aconselhar você, é Jesus. Ele pode ser essa pessoa em sua vida e ensiná-lo também como ser melhor para todos que estão à sua volta.