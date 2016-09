Não perca o foco

Home > Folha Universal

Um objetivo saudável deve ser claro, calcado na realidade, inteligente. Isso se refere tanto a uma meta que você mesmo elaborou quanto a alguma tarefa dada por um superior. Houve um homem que recebeu diretamente de Deus (mais superior, impossível) uma missão, mas perdeu o foco e pagou caro por isso. Mesmo que você ainda não esteja acostumado a ler e aplicar a Bíblia em seu dia a dia, é bem provável que já tenha ouvido a história dele. Esse cara era Jonas.

Pois é. Jonas recebeu de Deus a tarefa de pregar aos moradores de Nínive (no atual Iraque) o arrependimento, pois o povo local estava pegando pesado no que dizia respeito a uma vida pecaminosa e longe da tutela Divina de verdade. Nosso amigo ouviu claramente a ordem do Senhor, mas deu para trás.

Chegando a Jope (hoje Jafa, orla de Tel-Aviv, em Israel), bateu medo de enfrentar os ninivitas e encontrou outro navio que ia para Társis (que muitos estudiosos indicam como localizada na atual Espanha). É isso mesmo, ele fugiu. Ou tentou, pois o barco em que estava foi sacudido para todo lado por uma tempestade daquelas! Adivinha Quem mandou a ventania?

Cada marujo começou a pedir misericórdia a seu respectivo falso deus da época. O navio estava a ponto de se espatifar, quando notaram Jonas no meio da história. Interrogaram o cara, ele deu com a língua nos dentes e confessou que fugia de Deus. Os marinheiros se encheram de temor e todos – incluindo o próprio fujão – concordaram em jogar Jonas ao mar para aplacar a ira Divina e poder viajar em paz. Dito e feito. O transporte novo de Jonas foi providenciado: um peixe enorme abocanhou o sujeito, que ficou em sua barriga por três dias e três noites. Não dá para chamar isso de upgrade. Pois é, horas antes, o cara dormia confortavelmente num navio.

Jonas perdeu o foco. Havia dedicado sua vida a Deus e a Seu serviço, mas tirou isso de sua lista de prioridades, deixou o medo entrar e apelou para a zona de conforto, fazendo o que parecia mais fácil. Optou por fazer do seu jeito e esnobou o fato de que o Senhor providenciaria tudo que fosse necessário. Virou lanche de peixe.

Quantos de nós não temos objetivos traçados – por nós mesmos ou pela inteligência superior de Deus–, mas nos perdemos em distrações passageiras, prazeres momentâneos e caímos em desvios que nos tiram da direção certa? Isso diz respeito a tudo na vida de um homem. Por exemplo, um cara que perde a esposa porque se deixou levar por “puladas de cerca”. Aquele que não mantém bom relacionamento com os filhos porque trabalha em demasia, mesmo bem-intencionado. Um que empurrou a faculdade com a barriga e foi preterido na seleção para um ótimo emprego. Outro que tinha potencial para liderança em sua igreja, mas deixou a vaidade pelo poder e pôs o ego na frente de tudo. Não importa o quanto você persegue um objetivo, mesmo que nobre, se deixa que seu foco se perca. Vai ficar tudo por isso mesmo. Não dará em nada.

No caso de Jonas, Deus lhe deu uma segunda chance. Lá no bucho do peixão, orou muito, arrependido. Ou seja, retomou seu foco! Resultado: o animal cuspiu o profeta na praia. E lá foi ele a Nínive pregar. Realmente o povo de lá se arrependeu dos pecados e Deus se compadeceu.

Ainda há tempo de reforçar seu foco. Não importa se é sua primeira ou segunda chance. Estabeleça estratégias, obedeça a ordem das prioridades e o sucesso é certo.

E procure não se desviar, rapaz. Vai que dessa vez o mar não está para peixe.

Olho no alvo

Ter foco é imprescindível para alcançar um objetivo, que deve ser bem definido, de forma inteligente, com cinco passos que contribuirão para que seja realizado. Veja quais são esses passos no Desafio #7 do IntelliMen, clicando aqui.

