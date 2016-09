Mais uma confusão na lista de Chris Brown

Home > Folha Universal

Aconteceu de novo. Mais um episódio de violência levou o cantor e compositor norte-americano Chris Brown, de 27 anos, para a prisão. No último dia 30, o rapper foi detido após ser acusado de ameaçar uma mulher com arma de fogo.

Segundo informações do site TMZ, a mulher estava com amigos na casa de Brown. Ela ligou para o serviço de emergência ao ser ameaçada. A mulher teria dito que o rapper se irritou ao vê-la admirando uma das joias dele.

Brown foi libertado após pagar uma fiança de US$ 250 mil. Ele publicou um vídeo em sua conta no Instagram negando as acusações da mulher e reclamando da presença de policiais. O advogado dele, Mark Geragos, também se manifestou no Twitter: “Chris saiu e está bem. As alegações contra ele são demonstravelmente falsas”, alegou.

Não é a primeira vez

Brown é conhecido por vários casos de violência. Em 2009, ele foi condenado por agredir brutalmente a cantora Rihanna, com que namorava. A violência envolveu socos, mordidas e uma tentativa de sufocamento. Ele foi sentenciado a cinco anos de liberdade condicional (situação em que o condenado deve respeitar certas regras da Justiça norte-americana) e 180 dias de trabalho comunitário. Brown também se envolveu com drogas e chegou a ficar internado em uma clínica de reabilitação. Entre 2013 e 2014, ele violou a condicional ao se envolver em brigas e ficou na prisão por pouco mais de 100 dias. Em 2015, ele foi acusado de dar um soco em um homem que jogava basquete com ele em Las Vegas.

Tem explicação?

Pelo histórico de agressões que possui, Brown já deu demonstrações de que não é o melhor exemplo de conduta. Ao insistir na inocência pelas redes sociais, ignorou a necessidade de ser mais transparente com os mais de 30,5 milhões de seguidores de sua conta no Instagram. Afinal, paciência de fã também tem limite.