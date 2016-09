Exemplo de servo de Deus

Home > Folha Universal

Segundo o dicionário Michaelis, a palavra obreiro significa aquele que coopera na realização de uma ideia, promovendo o bem-estar comum. Os obreiros voluntários da Universal realizam um trabalho muito importante, pois são o “braço direito” dos pastores. São servos de Deus que estão sempre dispostos a ajudar o próximo. O orientador pedagógico Luiz Antonio Dobroca, de 66 anos, (foto ao lado) e sua esposa, Elza Dobroca, de 62 anos, estão na Universal há 32 anos. Obreiros há 25 anos, eles são um verdadeiro exemplo de dedicação.

Luiz lembra que a sua família estava com muitas dificuldades. Eles tinham quatro filhos e muitas dívidas. O casal não se entendia, as brigas eram constantes. Sua esposa começou a frequentar a Universal em 1984, na Universal do bairro do Brás (SP), que funcionava em um antigo cinema. Alguns meses depois, Luiz passou a acompanhar a esposa nas reuniões e começou a ver uma mudança na sua vida. “O que me motivou a permanecer tanto tempo sem desistir foi o fato de que aqui eu aprendi a ser uma pessoa melhor. Antes, eu era praticante de religiões, mas nenhuma delas trouxe realização e certezas para a minha vida”, afirma. Grato a Deus pela transformação em sua vida, ele começou a ver o que poderia fazer para retribuir.

O casal entrou para o Grupo de Evangelização e passou a ajudar as pessoas. Em 1991, ele e sua esposa se tornaram obreiros voluntários da Universal. Ele passou a dividir seu tempo entre o trabalho como comerciante autônomo e a família e a ajuda às pessoas dos bairros próximos à Universal do Brás. E também visitava doentes em hospitais e em leprosários.

Ao assistir a uma reportagem sobre o Projeto Ler e Escrever da Universal do Rio de Janeiro, ele viu a oportunidade de que precisava para retribuir as conquistas em sua vida.

Ele desenvolveu o projeto em São Paulo e está satisfeito em ver centenas de alunos alfabetizados. Além disso, ele proporcionou para muitos uma oportunidade de recolocação no mercado, por meio de cursos profissionalizantes.

“O que nos mantém aqui é que temos sempre os mesmos objetivos. Um apoia o outro, sustenta o outro nas lutas da vida”, afirma.

Luiz alcançou a prosperidade em todas as áreas da sua vida. Ele declara que a sua confiança em Deus é o que o torna perseverante e ativo nesse trabalho.

A Universal mantém diversos projetos sociais e, por meio de seus voluntários, atua em vários setores da sociedade, com o objetivo de levar auxílio emocional, psicológico, material e, sobretudo, espiritual aos que necessitam, em asilos, orfanatos, hospitais, presídios, comunidades, entre outros locais.

Clique nos links abaixo e conheça alguns desses projetos:

Projeto Raabe (Auxílio a mulheres vítimas de violência doméstica)

Projeto T-Amar (Apoio a adolescentes grávidas e mães solteiras)

Projeto Ler e escrever (Alfabetização de jovens e adultos)

Anjos da madrugada (Ajuda a moradores de rua)

A Gente da comunidade (Ações sociais em comunidades)

Grupo Calebe (Incentivo e auxílio a idosos)

Força Jovem (Ações com os jovens)

Identificou-se com algum desses projetos? Então não perca mais tempo, procure uma Universal mais próxima e obtenha informações de como se tornar um voluntário. Não esqueça: “... Mais bem-aventurado é dar que receber.” Atos 20.35