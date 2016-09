Entre a profissão e a família

Home > Vida a Dois

Parece que a prioridade de Tom Cruise não é a família. Mais uma vez, o ator volta aos holofotes não por seus papéis no cinema, mas pela relação conturbada que tem com sua filha Suri e com a ex-esposa Katie Holmes.

A notícia da vez, divulgada pela revista National Enquirer, fala sobre um contrato que o protagonista da franquia “Missão Impossível” persuadiu Katie a assinar, em 2012, quando estavam se divorciando.

De acordo com a revista, enquanto Katie tentava aproximar Cruise da família, o ator estava mais preocupado com suas carreira e religião (a cientologia). Durante os cinco anos em que estiveram juntos, Cruise estrelou 8 filmes, sendo que as filmagens chegam a durar meses, tirando quase todo o tempo que ele poderia dedicar a família. A crise durou até que o ator insistiu em criar a filha Suri, nascida em 2006, com os ensinamentos da cientologia. De acordo com o documentário “Going Clear: Scientology and the Prison of Belief” (Esclarecendo: Cientologia e a Prisão de Crença, em tradução livre), essa religião pratica abusos físicos e psicológicos em seus membros, além cobrar grandes quantidades de dinheiro e exigir conhecimento da vida particular de cada indivíduo.

Com medo do sofrimento que essas práticas poderiam causar em Suri, a mãe, Katie Holmes, preferiu se separar de Tom a permitir que sua filha fizesse parte da cientologia.

Na urgência de se afastar do ator, Katie assinou um contrato concordando em não divulgar informações sobre relacionamentos amorosos que poderia ter nos 5 anos seguintes ao divórcio. A exigência de Cruise foi porque ele sentia que sua carreira seria prejudicada caso isso acontecesse.

Desde então, de acordo com informações da mídia internacional, Cruise viu sua filha em raras ocasiões, chegando a permanecer mais de 2 anos e meio longe da menina. O ator alega que as filmagens tomam todo o seu tempo. Após o nascimento da filha, ele já gravou 14 filmes.

Trabalho x Família

Embora existam problemas entre Tom Cruise e Katie Holmes, quem sofre com a ausência do pai é Suri. A justificativa que o ator utiliza para passar tanto tempo sem ver a própria filha é o trabalho. E o mesmo fazem muitas outras pessoas.

“Se o seu casamento for de suma importância para você, você encontrará tempo para, fazer as mudanças e ajustes necessários para ele melhorar”, afirma o escritor Renato Cardoso, coautor do livro “Casamento Blindado”. De acordo com ele, a “questão então não é tempo, mas o grau de importância que você dá ao que se propõe a fazer”.

Muitas pessoas dão mais importância à vida profissional do que à familiar. Utilizam a correria do dia a dia como desculpas para deixar em segundo ou terceiro plano cônjuge e filhos. No caso de Cruise levou ao divórcio e faz com que a filha cresça sem pai.

“Normalmente, o que acontece é que tentamos encaixar a família entre ou durante as outras atividades. Ou seja, atenção parcial e dividida”, explica Renato. “Não é de se espantar que os problemas de casamento, pais e filhos, irmãos e irmãs vão se instalando no meio das famílias. Quando menos percebemos, estamos vivendo como estranhos em casa. Há falta de sincronia. Um não sabe muito sobre o outro. O marido está desconectado da esposa. Os pais não sabem o que se passa com os filhos. E a casa vira um hotel”.

