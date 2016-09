E agora, como eu pago o pedágio?

Home > Folha Universal

Os pedágios são cobrados em diversas rodovias brasileiras. O preço é alto e, por isso, espera-se que exista um suporte nessas áreas, pois imprevistos podem acontecer com qualquer motorista.

O leitor da Folha Universal Paulo Ricardo da Silva, de 27 anos, fez um desabafo quanto ao momento de apuro que passou. Ele partiu da cidade de Paraíso do Norte (PR) com destino à cidade de Jundiaí (SP), em um percurso de mais de 700 quilômetros.

Foram mais de nove horas na estrada. “Me preparei para a viagem contando que, se precisasse, encontraria algum tipo de suporte nas rodovias.”

Paulo separou o dinheiro para o pagamento das taxas, porém, depois de passar por dez postos, percebeu que não tinha mais o valor em espécie, somente cartão de débito. Antes de chegar no último pedágio, ele tentou localizar um caixa eletrônico. Depois de percorrer mais de 10 quilômetros, não encontrou nenhum.

Ao chegar ao pedágio, Paulo relatou à atendente que tinha apenas cartão de débito. Ela lhe informou que não aceitava cartão e a única saída seria pagar em cheque ou cometer uma evasão (fuga) e se submeter à multa.

“Fiquei indignado. Eu não tinha cheque naquele momento e não poderia levar uma multa por algo que não fiz. Eu já tinha gasto R$ 110,00 e faltava apenas um pedágio no valor de R$ 6,90”, ressalta.

Depois de muita conversa, a própria atendente efetuou o pagamento e liberou Paulo, um ato nobre e gentil.

Alternativa

Em nota, a assessoria de comunicação da AB Colinas confirmou que as praças de pedágio sob sua administração não aceitam pagamentos por meio de cartões de crédito ou débito. Informou, entretanto, que os pagamentos podem ser efetuados com dinheiro, vale-pedágio, Visa Vale Pedágio, DBTrans, além do pagamento automático por meio de sistema eletrônico (Sem Parar, Conect Car, Auto Express e Ponto a Ponto).

Muitos, assim como, Paulo já passaram por uma situação desse tipo. Fica difícil compreender a falta de aceitação do sistema de cartões, uma vez que ele facilita e traz segurança não só aos usuários, mas também aos funcionários.