Distúrbios do sono: um problema apenas físico?

Basta uma noite de sono mal dormida para acordarmos exaustos na manhã seguinte. E essa, infelizmente, é a realidade de muitas pessoas ao redor do mundo. Na capital paulista, por exemplo, a maior cidade do Brasil em população, 80% dos habitantes sofrem de distúrbios do sono.

De acordo com uma pesquisa da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), em parceria com o Instituto do Sono, de cada 10 paulistanos, oito apresentam algum tipo de distúrbio do sono, como a apneia (quando falta o ar e a respiração é interrompida durante o sono), bruxismo (ranger e apertar forte dos dentes, de forma involuntária) e insônia (incapacidade de adormecer ou permanecer dormindo durante toda a noite).

Problema espiritual

A correria do dia a dia, com poucas horas para dormir, o uso de aparelhos tecnológicos na hora de deitar, são alguns dos fatores que contribuem para a má qualidade e, consequentemente, os distúrbios do sono. Porém, é importante destacar que esses distúrbios também podem estar ligados a um problema espiritual. No livro “Orixás, Caboclos e Guias”, o autor, bispo Edir Macedo, fala sobre o tema:

“Normalmente, quando uma pessoa é oprimida pelo demônio, ela tem nervosismo, dores de cabeça e insônia. A insônia frequente é um dos maiores males de possessão por espíritos demoníacos. Os espíritos alojados nas mentes das pessoas fazem com que essas não tenham sossego, mesmo durante as noites. A pessoa pode até estar muito cansada, mas o sono não aparece. Os espíritos têm prazer em nos ver torturados pelo sofrimento. Eles gostam que estejamos aflitos, angustiados, enquanto a Bíblia declara que: "Quando te deitares, não temerás; deitar-te-ás, e o teu sono será suave" (Provérbios 3.24).”

O poder do espírito da fé

Quando a insônia é constante e os problemas e as angústias são pensamentos que perturbam à noite inteira, é necessário buscar a libertação, para expulsar o mal de vez.

Muitas vezes uma pessoa passa noites mal dormidas porque a fé dela está enfraquecida. Por isso, seja qual for o tormento que esteja enfrentando, busque o Espírito Santo e desperte a sua fé na luta diante do mal.

