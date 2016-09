Deus acolhe os necessitados

Home > Reflexão

“Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a Sua graça; mas, com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará Ele a vossa pessoa? – diz o SENHOR dos Exércitos.” Malaquias 1.9

Quando chegamos até Deus, vindo dos sofrimentos deste mundo, chegamos esfarrapados, sem nada para entregar além da nossa própria vida podre. A porcaria de vida que tínhamos antes de conhecê-Lo é nossa primeira oferta. Ele aceita a nossa vida, mesmo suja, esfarrapada, podre, desprezível, porque no estado lamentável em que nos encontrávamos, era o melhor que tínhamos para entregar.

No entanto, assim que somos acolhidos, vamos entendendo o que mais temos a ofertar. Oferta é tudo o que fazemos para Deus. Não pode ser qualquer coisa, pois nosso Deus não é qualquer deus. Nossa obediência, nosso trabalho, o relacionamento com a esposa ou com o marido, a hones­tidade diante dos demais, nossos votos no Altar... ofertamos todos os dias, em todo lugar. Sabendo que somos servos e estamos aqui para servir. Sabendo que tudo é dEle e que nada temos que não possamos oferecer. Sabendo que, se nos entregamos, somos a própria oferta no Altar.

Assim, como alguém pode ter coragem de oferecer qualquer coisa e suplicar o favor de Deus? É muita cara de pau. “Ora, apresenta-o ao teu governador; acaso, terá ele agrado em ti e te será favorável? – diz o SENHOR dos exércitos.” (Malaquias 1.8)

Se quer o melhor de Deus, não ofereça a Ele qualquer coisa.

