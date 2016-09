Casal tem overdose com criança dentro do carro

Home > Notícias da Universal

Imagens de um casal totalmente drogado estão circulando na internet. A cena é real e mostra os malefícios das drogas tanto para quem usa como para amigos e familiares.

Segundo o jornal britânico Daily Mail, as fotos foram tiradas pela polícia da cidade de Ohio, que fica nos Estados Unidos. A mulher e o companheiro aparecem inconscientes, após terem sofrido uma overdose. Mas um detalhe chamou atenção tanto das autoridades quanto das pessoas que viram as imagens nas redes sociais. Dentro do carro, havia uma criança de 4 anos. O menino, neto da mulher, estava preso à cadeirinha no banco traseiro.

"Estamos cientes que algumas pessoas podem se sentir ofendidas por essas imagens e, por isso, sentimos muito. Mas é o momento de o público que não usa drogas ver com o que temos que lidar no nosso cotidiano", diz a publicação.

Como tudo aconteceu

Um policial da cidade de Ohio notou algo estranho, quando o casal passou por ele de carro, então, ao abordá-lo, o motorista mostrou-se alterado, e ainda tentou arrancar com o carro, mas foi impedido. Nesse momento, o guarda notou a criança de 4 anos no banco traseiro.

Os paramédicos foram acionados e, ao chegarem ao local, o casal já estava inconsciente. Ambos foram levados para um hospital, onde receberam o tratamento adequado. As autoridades do estado de Ohio encontraram um novo lar para o menino de quatro anos, que passará a viver com seus tios-avós em Myrtle Beach, no estado da Carolina do Sul.

Vício tem cura?

Os vícios são um grande mal que atinge a humanidade. E não são poucas as pessoas que têm algum tipo de dependência. Por isso, o bispo Rogério Formigoni vem realizando a Caravana da Cura dos Vícios por todo o mundo.

Nos eventos, que conta com a participação de milhares de pessoas, o bispo Formigoni explica que uma pessoa é capaz de abandonar completamente os vícios quando decide se entregar por inteiro a Deus. Ele fala ainda sobre a importância da Palavra de Deus, para se alcançar a libertação total e realiza orações por todos os que sofrem com esse mal.

A entrega tem de ser completa

“Muitos se entregam de corpo e alma aos vícios e, quando procuram a ajuda do Senhor Jesus, querem apenas se ver livres. Mas a libertação total só acontece quando a pessoa se entrega por completo ao Consumador da fé”, diz o bispo.

Sem dúvida, a Cura dos Vícios tem sido uma reunião não só para dependentes químicos, mas para quem tem qualquer tipo de vício ou compulsão.