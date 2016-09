Bailarina que teve perna amputada volta a dançar

Home > Reflexão

Gabi Shull é uma jovem de 14 anos, mas, apesar da pouca idade, a estudante tem muito a ensinar sobre superação.

Ela vive no estado de Missouri, nos Estados Unidos, e, aos 9 anos, foi diagnosticada com osteossarcoma, um tipo raro de câncer que acomete os ossos. Ela passou por quimioterapia, mas acabou tendo que amputar parte da perna direita. A menina era praticante de balé e, por algum tempo, chegou a perder as esperanças de voltar a dançar.

Porém, após passar por um procedimento chamado plastia de rotação (em que o pé funciona como joelho) e com a ajuda de uma prótese especial para amputados, Gabi já consegue se movimentar com mais facilidade. "Depois que tive a perna amputada, a prioridade era andar outra vez e sair da cama do hospital. Mas o que me motivou a andar foi o pensamento de dançar de novo", disse a jovem ao jornal Daily Mail.

Após 1 ano de recuperação e muito treino, ela conseguiu voltar ao balé. Além disso, se tornou animadora de torcida e porta-voz da ONG The Truth 365, instituição focada no combate ao câncer infantil. “Se sou capaz de vencer o câncer, viver com uma perna protética e aprender tudo de novo, então acredito que posso fazer qualquer coisa", reflete.

Você pode realizar o seu sonho

Gabi Shull, ainda na infância, enfrentou um problema que teria desestruturado muitos adultos. Com o seu exemplo, vemos que não importa o problema ou os obstáculos que surgem, mas a forma como você reage a eles.

O palestrante J. Edington, em seu livro “50 tons para o sucesso”, reforça a necessidade de superar as barreiras e lutar pelo que se quer. “O que define o resultado é a sua forma de encarar os desafios. Se tiver visão, nenhum desafio será arriscado demais para você. Agora, imagine o que você pode fazer se aliar a sua fé em si mesmo à sua fé em Deus”, destaca.

