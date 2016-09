Auxílio e amor ao próximo são missões da AMC

Home > Folha Universal

A Associação de Mulheres Cristãs, mais conhecida como AMC, tem cumprido a missão de oferecer solidariedade com qualidade em cada projeto e ação que realiza. Todo os meses, as voluntárias se reúnem para oferecer um momento de descontração e, acima de tudo, levar uma palavra de conforto e incentivo para crianças, idosos e outras mulheres.

No dia 28 de agosto, as voluntárias visitaram pela primeira vez o Centro de Apoio a Crianças com Câncer Alegria de Viver, localizado na Vila Pirajussara, em São Paulo. O centro abriga mães e crianças da região Nordeste do País, que recebem todo suporte de moradia e alimentação até o término do tratamento.

A AMC proporcionou nesse dia uma tarde dinâmica. A voluntária Luciana de Barros, que participa da AMC há cerca de um ano, se vestiu de boneca para interagir com os pequenos. O grupo também fez doações de arroz, feijão, leite integral, sabão em pó, desinfetante e amaciante de roupas.

Na oportunidade, oito mães e funcionárias foram presenteadas com bombons e com o livro a Mulher V, da escritora Cristiane Cardoso. Elas participaram de uma oração e receberam palavras de encorajamento. A AMC sabe como é importante oferecer contribuição espiritual em cada visita.

Abads

Dias antes, em 26 de agosto, as voluntárias estiveram na Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social (Abads), que atende crianças portadoras de síndrome de Down e autismo.

Por meio de dinâmica, palestra e bate-papo, o grupo ajudou várias mães a entenderem o seu valor também como mulher. “Temos um encontro mensal com essas mães, para trabalhar nelas o resgate da sua identidade como mulher. Muitas acabam esquecendo as outras áreas da vida para apenas visar o lado mãe”, ressaltou Patricia Costa, presidente da AMC.

Foi exatamente o que relatou Cristiane Dias Rodrigues Vallone, uma das mães atendidas. “Estar com a AMC é muito bom, é revigorante para mim. Fui recebida de braços abertos pelas meninas, que têm sido muito atenciosas e carinhosas. Em meio a tanta correria, saber que existe alguém que se preocupa com você é maravilhoso. Posso falar por mim, pois, depois que meu filho nasceu, me anulei. Tudo é para ele e por ele e muitas pessoas não percebem que o cuidador também precisa de atenção. Se ele não estiver bem, como vai poder cuidar de outra pessoa?”, indagou Cristiane. Ela participa dos encontros há um ano.

A AMC tem esse espírito de levar força e coragem e de não desistir jamais. E, se você deseja fazer parte desse projeto, entre no site clicando aqui.

A Universal mantém diversos projetos sociais e, por meio de seus voluntários, atua em vários setores da sociedade, com o objetivo de levar auxílio emocional, psicológico, material e, sobretudo, espiritual aos que necessitam, em asilos, orfanatos, hospitais, presídios, comunidades, entre outros locais.

Clique nos links abaixo e conheça alguns desses projetos:

Projeto Raabe (Auxílio a mulheres vítimas de violência doméstica)

Projeto T-Amar (Apoio a adolescentes grávidas e mães solteiras)

Projeto Ler e escrever (Alfabetização de jovens e adultos)

Anjos da madrugada (Ajuda a moradores de rua)

A Gente da comunidade (Ações sociais em comunidades)

Grupo Calebe (Incentivo e auxílio a idosos)

Força Jovem (Ações com os jovens)

Identificou-se com algum desses projetos? Então não perca mais tempo, procure uma Universal mais próxima e obtenha informações de como se tornar um voluntário. Não esqueça: “... Mais bem-aventurado é dar que receber.” Atos 20.35