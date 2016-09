A Cura dos Vícios retorna a Portugal

Home > Folha Universal

Vício tem cura. Foi com essa afirmação que o bispo Rogério Formigoni deu início a mais uma sessão da Cura dos Vícios no exterior. O bispo já esteve em Portugal no ano passado e retornou em agosto para realizar mais duas caravanas pelas cidades de Lisboa e Porto.

Para muitos, o vício só é considerado um problema grave quando está ligado a algum tipo de droga ilícita. Muitos se esquecem de que tudo que é compulsivo também é vício e que precisa ser tratado. Como afirmou o próprio bispo: “Muitas pessoas pensam que se trata apenas do vício em drogas. Mas vício é vício, não importa a sua origem.”

Lisboa e Porto

Muitos que estiveram pela primeira vez no encontro puderam conhecer a história do bispo Formigoni, que durante 20 anos foi dependente químico.

“Passei a ter com Deus uma vida nova. Hoje, 20 anos após a minha cura, tenho uma vida social, família, uma vida normal e o principal: tenho a cura definitiva, o que, para muitos, é algo inconcebível. Mas, se o vício teve cura para mim, também terá para você e para o seu familiar”, ressaltou.

Para o bispo, toda ação repetitiva provoca danos, não importa o tipo de substância. Na ocasião, o bispo determinou que a vida daqueles que estavam presentes e de seus familiares fosse resconstruída naquele momento e que era preciso apenas a fé.

Foram realizadas orações de libertação e testemunhos imediatos de transformação começaram a surgir.

Pessoas que viveram anos presas ao vício tomaram a atitude de se livrar da dependência química, deixando ali mesmo tudo o que consumiam, como cigarros, maconha, cocaína, crack e outras drogas. Era o momento de escrever uma nova história.

Na oportunidade, foram distribuídos exemplares do livro A Mente de um Viciado e os 5 Passos para a Cura, de autoria do bispo. O livro descreve o que o autor passou quando ainda era um dependente químico e os passos que precisou dar para se libertar. A obra funciona como um manual, que dará o suporte e as orientações necessárias àqueles que estão na luta contra as dependências química e psicológica causadas pelas drogas.

Sem dúvida, a Cura dos Vícios tem sido uma reunião não só para dependentes químicos, mas para quem tem qualquer tipo de vício ou compulsão.