O batismo dos 40 mil

A primeira semana do mês de setembro de 2016 ficará marcada na vida de milhares de pessoas que compareceram à Universal em todo o Brasil. O motivo de tal alegria foi a realização do batismo nas águas de cerca de 40 mil pessoas, todas vindas do mais novo projeto do grupo de Evangelização (EVG) Brasil: “Núcleos no Lar”.

O trabalho, realizado nos lares por voluntários da Universal, teve início há aproximadamente 2 meses e tem o intuito de levar a Palavra de Deus a lugares inesperados, como garagens, salas, cozinhas e porões, por alguns minutos semanais.

Vizinhos, parentes e colegas são convidados a participar de uma oração. Ali também recebem uma Palavra de cura, libertação e incentivo, para que deem os primeiros passos na fé. Após, todos são convidados a conhecer o trabalho desenvolvido pela Universal, participando das reuniões.

Em tão pouco tempo de trabalho, 40 mil pessoas que frequentam os núcleos em todo o País aceitaram descer às águas, cumprindo assim a Palavra de Deus, que diz: “Quem crer e for batizado será salvo; mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem: Em meu nome expulsarão os demônios; falarão novas línguas; pegarão nas serpentes; e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum; e porão as mãos sobre os enfermos, e os curarão.” Marcos 16.16-18

Vidas entregues a Deus

O jovemMichael Henrique, do Paraná, resolveu entregar a vida nas mãos de Deus. A decisão de se batizar veio logo após frequentar os cultos de oração num Núcleo do Lar. “Era viciado em maconha, cigarro, cocaína, bebidas e tinha uma vida destruída. Porém, por meio do Núcleo no Lar decidi entregar a minha vida nas mãos de Deus e me batizar nas águas.”

Veja no vídeo abaixo como foi o batismo de Michael:

A aceitação do Evangelho e a decisão das pessoas de se batizarem nas águas vêm após notarem a diferença em suas vidas.

