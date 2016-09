Serviço Pastor Online atende 5 mil pessoas por mês que querem cometer suicídio

Home > Em Foco

Dia 10 de setembro é o Dia Mundial da Combate ao Suicídio. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a cada 45 minutos um brasileiro põe o fim à própria vida.

Por mês, o Pastor Online – atendimento por chat realizado desde 2013 pela Universal –, atende cerca de 5 mil pessoas que buscam o serviço relatando a intenção de cometer suicídio. “Elas dizem não ter mais motivos para viver e, depois de aconselhadas, têm as esperanças reavivadas”, explica o pastor Stanley Vaz, responsável pelo serviço.

“Lembro-me de uma jovem senhora que estava desesperada com a sua vida. Ao procurar o Pastor Online ela dizia: ‘Estou com um copo de veneno aqui na minha frente para tomar.’ Depois de desabafar e aceitar os conselhos, a mulher desistiu de atentar contra a própria vida”, conta o bispo Roberto Mauzer, que é responsável pelos obreiros voluntários da Universal em todo o Brasil e um dos homens e mulheres de Deus que atendem no Pastor Online.

Para ele, a força para convencer alguém a desistir do suicídio está na fé, na certeza de que Deus é poderoso para mudar qualquer situação. “Uma palavra pode mudar tudo. Quando uma pessoa dominada pelo desespero entra em contato com o Pastor Online, ela ouve uma palavra de fé. Logo, esses pensamentos de dúvida e desespero são combatidos. Daí acontece o milagre da mudança de pensamento, mudança de ideia, de comportamento”, explica.

Falar é a melhor solução

Embora falar de suicídio seja um tabu, esse é um problema grave, do qual a sociedade precisa cuidar. Segundo a OMS, o Brasil é o oitavo país em número de suicídios no mundo, tendo registrado 11,8 mil casos em 2012.

Especialistas alertam que a questão é de saúde pública. Hoje, 32 brasileiros se matam todos os dias, um a cada 45 minutos, número maior do que as pessoas que morrem em decorrência da aids e de vários tipos de câncer. E para cada caso registrado, há ao menos outras 20 tentativas.

A meta da OMS é diminuir em 10% até 2020 a mortalidade mundial por suicídio, que chega a 800 mil pessoas todos os anos – o que significa que a cada 40 segundos uma pessoa tira a própria vida no mundo.

Ainda de acordo com a organização, nove em cada dez casos poderiam ser prevenidos se as pessoas buscassem ajuda de quem está à sua volta.

Setembro Amarelo

A campanha Setembro Amarelo identifica locais públicos e particulares com a cor amarela, com o objetivo de alertar a população sobre a realidade do suicídio e suas formas de prevenção. Ocorre desde 2014, sendo o dia 10 o Dia Mundial de Combate ao Suicídio.

E em 2016, a Igreja Universal também está engajada nessa campanha, como o “Dia Universal de Combate ao Suicídio”, neste domingo (11), em todos os templos. Participe.

(*) Colaborou Lilian Santos