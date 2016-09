Jardim Bíblico do Templo de Salomão recebe visitantes de diversos países

Home > Notícias da Universal

Na área externa do Templo de Salomão, na capital paulista, há o Jardim Bíblico. É possível fazer um tour pelo local, que, desde a sua inauguração, tem recebido visitantes de todo o Brasil e de diversas partes do mundo.

No passeio, as pessoas conhecem a réplica fiel do Tabernáculo de Moisés – onde há símbolos sagrados inspirados por Deus nos tempos bíblicos – e também o Memorial dos Templos de Jerusalém – que resgata a história de fé do povo hebreu.

O ambiente, reproduzido com fidelidade, promove um cenário adequado tanto à compreensão histórica do povo de Deus como também a uma experiência espiritual com Ele.

Assista ao vídeo abaixo e saiba mais:

Visita inesquecível

Quem já visitou o Jardim Bíblico faz questão de relatar a experiência vivida no local. É o caso do auxiliar financeiro Diego Bastos Ramos, de 22 anos, da capital paulista, que já realizou o tour e diz que quer fazer novamente:

“Quando ouvi falar que haveria o tour no Templo não pensei duas vezes para conhecer e aprender mais sobre a história de Israel. Apreciar de perto o Tabernáculo de Moisés e sentir a santidade que havia no passado para todos aqueles que adentrassem o Tabernáculo foi uma das experiências que mais me chamaram atenção. Ao entrar e ver a Arca da Aliança foi maravilhoso. A presença de Deus é nítida a todos que entram naquele local. Na oportunidade participei de uma oração e jamais me esquecerei, pois parecia que estava revivendo o que o povo hebreu passou. Participar do tour é uma experiência diferente e posso afirmar que jamais me esquecerei desse dia. Foi um experimento único. Tive o privilégio de participar uma vez, mas com certeza voltarei para reviver essa experiência.”

Faça o tour você também

Se você também deseja viver essa experiência, agende uma visita pelo telefone (11) 3573-3535 ou pelo email info@otemplodesalomao.com. Para mais informações, acesse jardimbiblico.com.br.