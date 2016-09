A fantasia sexual dela é ser a mulher mais gorda do mundo

Home > Reflexão

O que para a maioria das pessoas é um pesadelo, para a norte-americana Monica Riley é um sonho. Ela pretende ser a mulher mais gorda do mundo e pesar 450 quilos. Monica já tem mais de 300 quilos, mas quer engordar tanto a ponto de não conseguir se mover.

Ela mora com o namorado, Sidney Riley, em Fort Worth, no Texas (Estados Unidos), e ele a ajuda cozinhando alimentos super gordurosos. Monica chega a ingerir 8 mil calorias por dia. “É uma fantasia sexual para nós dois. Eu me sentiria como uma rainha, pois Sid faria tudo por mim”, declarou ela a um jornal local.

Templo do Espírito Santo

A Bíblia afirma que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo (1 Coríntios 6.19), o que quer dizer que devemos cuidar da nossa saúde em todos os aspectos. Devemos nos alimentar corretamente, nos exercitar, obedecer às recomendações médicas e evitar situações que nos prejudiquem. Mas e quando a pessoa não se importa com isso?

O escritor Renato Cardoso dá a resposta a essa pergunta. “É impossível uma pessoa que esteja bem de espírito ficar satisfeita ou passiva diante da destruição de seu próprio corpo. O normal e natural é a pessoa querer lutar pelo seu bem-estar e o das pessoas que ama”, esclarece ele em seu blog.

Por conta de uma fantasia sexual, Monica está se sujeitando a ter uma série de complicações; está fazendo o contrário do que a Palavra de Deus ensina. O que você pensa sobre isso? Responda a nossa enquete abaixo:

