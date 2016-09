Você acredita na ação de espíritos malignos em tragédias?

Home > Em Foco

Em São Paulo, capital, Felipe Farina Garcia, de 25 anos, foi detido sob suspeita de ter matado a própria mãe.

Testemunhas relataram à Polícia Civil que os desentendimentos entre mãe e filho começaram desde que Felipe passou a afirmar que era o próprio Jesus Cristo, questionando a espiritualidade das pessoas.

No dia do assassinato, Felipe teria atacado a mãe com uma faca. Ela, assustada, saiu do apartamento onde os dois moravam e desceu pelas escadas, tentando fugir. Mas Felipe a seguiu, dizendo que ela estava possuída e esfaqueando-a em seguida.

Três vizinhas tentaram ajudar a mulher, mas duas delas também foram atacadas pelo rapaz – elas sobreviveram.

Ao ser interrogado pela polícia, Felipe disse não se lembra do momento em que tudo ocorreu. Os policiais contaram que ele perguntava se a mãe estava bem, e sempre que diziam que ela estava morta, o rapaz começava a chorar.

Atacada com um crucifixo

Em Oklahoma City, nos Estados Unidos, outro caso recente ganhou destaque. Juanita Gomez, de 49 anos, matou a filha, Geneva Gomes, de 33, com um crucifixo.

Geneva, foi encontrada morta em casa com lesões no rosto e na cabeça, provavelmente causadas pelo crucifixo, que Juanita ainda a fez engolir.

Algumas pessoas que conheciam mãe e filha afirmaram às autoridades que as duas viviam muito bem e eram unidas, e que Geneva era “um anjo de pessoa”.

Como explicar tragédias como essas do ponto de vista espiritual?

Os espíritos malignos se apossam das pessoas que estão distantes de Deus para que elas façam a vontade deles. E muitas vezes usam até mesmo de pretextos religiosos para que isso aconteça – como foi nos casos de homicídios citados acima.

É por isso que aqueles que não estão sob a proteção de Deus tornam-se presas fáceis para o diabo.

Os demônios podem entrar por meio de diversas maneiras na vida de uma pessoa. “Já dissemos que os espíritos não têm tamanho e podem se alojar de acordo com as suas preferências em certos lugares do corpo humano. Quando se localizam na mente, fazem as pessoas loucas; nas pernas, provocam feridas incuráveis ou aleijões; no estômago, dores, úlceras e inflamações; e assim por diante”, observa o bispo Edir Macedo.

Desse modo, os espíritos malignos utilizam-se dessas pessoas para criar tragédias no mundo.

“Cada uma dessas pessoas será mais uma alma a serviço de Satanás; mais uma a ser atraída pelos demônios, até que Cristo tenha lugar na vida dela e a liberte completamente das garras do diabo, e a transforme em uma nova criatura. Antes que isso aconteça, ela irá sofrer, muitas vezes, sem saber o porquê”, esclarece o bispo.

Muitas pessoas não acreditam na ação de espíritos malignos, contudo, isso é algo que não tem a ver com crença. Eles simplesmente fazem o que precisam fazer para destruir a humanidade.

Por isso, blinde a sua vida contra os males espirituais. Busque a presença de Deus e faça parte do domínio dEle.

Participe de um encontro em uma Universal mais próxima de sua casa. Veja o endereço aqui.

Se você está em depressão, sente uma tristeza profunda ou está enfrentando problemas, não perca tempo. Acesse agora mesmo o Pastor Online. Você receberá uma orientação espiritual para a sua vida por meio de bispos e pastores da Universal.