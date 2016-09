Ele não enxerga, mas cultiva um jardim admirável

Home > Reflexão

O ex-operário de fábrica Joe Robinson, de 77 anos, possui em seu jardim mais de duas dezenas de belos vasos suspensos de begônias coloridas. Outras diversas estão pelo chão. Muito bem cuidadas, as flores são admiradas pelos vizinhos e por desconhecidos que passam em frente à casa dele, na aldeia de Crook, em Durham, na Inglaterra.

Apenas mérito de alguém caprichoso se não fosse o fato de Robinson não enxergar absolutamente nada. Ele perdeu completamente a visão há 20 anos, por conta de problemas de saúde. Mas a sua sensibilidade e o seu toque continuam apurados e são lapidados com o passar dos anos.

Apenas com o olfato e o tato, ele cuida sozinho do local. A sua esposa é alérgica a flores e, por isso, não consegue auxiliá-lo nas tarefas rotineiras do jardim. Ele já ganhou até prêmios, e afirma que, embora não possa ver o jardim, é capaz de senti-lo.

Visão espiritual

O exemplo de Robinson mostra que qualquer um pode ir além. Ele poderia ter usado a sua limitação física para se encostar, deixar de cuidar das coisas. Mas não, ele escolheu continuar “enxergando” o seu jardim.

Na vida com Deus também é assim. É importante que nós deixemos de observar o mundo ao nosso redor com a visão física e façamos a escolha de olhar com os olhos espirituais, os olhos da fé.

Em seu blog, o escritor e apresentador do Programa “The Love School – A Escola do Amor”, Renato Cardoso, explica que os olhos da fé fazem com que a pessoa tenha uma visão inteligente sobre tudo. Ao contrário deles, os olhos humanos permitem que a pessoa se perca na vida. “Os olhos da fé enxergam através da integridade e dependabilidade de Deus. Ele não mente e não falha. O que prometeu, irá cumprir”, destaca Renato.

Não importa o que os olhos humanos estejam vendo, seja uma deficiência, limitação ou qualquer outra característica. Aos que creem, a visão física nada determina, e não é forte para impedir o que quer que seja. Porém, é importante destacar que a visão espiritual é aberta apenas por meio da fé, que deve ser exercitada diariamente. Sem ela é impossível agradar a Deus. Ela é o único canal de comunicação com o Altíssimo. “Aprenda a ver através dos olhos da fé. Sempre. Ele nunca desamparará a sua alma”, finaliza Renato.

