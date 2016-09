Home > Reflexão

De acordo com o relatório da Organização Mundial de Saúde, em todo o mundo, 804 mil pessoas cometem suicídio todos os anos. E no ranking de países com maior número de mortes desse tipo, o Brasil ocupa a oitava posição. Só em 2012 foram registrados 11.821 casos.

Os números são preocupantes e, para ajudar a conscientizar a população sobre o tema, foi criado o Setembro Amarelo. Durante todo este mês, especialmente no dia 10, ações serão realizadas, material informativo distribuído e locais públicos e particulares identificados pela cor amarela.

A Universal também aderiu à campanha e, neste domingo, dia 11, promoverá, em todos os seus templos, o “Dia Universal de Combate ao Suicídio”. Voluntários da Força Jovem Universal (FJU) também estarão realizando ações, distribuindo folhetos, divulgando mensagens contra o suicídio e informando as pessoas sobre onde conseguir ajuda.

Peça ajuda

Se pensamentos de morte tem lhe atormentado, vá, neste domingo, a uma Universal e saiba como se livrar desse mal. Clique aqui para ver o endereço do templo mais próximo de sua casa.

Se você precisa falar agora mesmo com alguém que lhe auxilie sobre como resolver os seus problemas, acesse o Pastor Online.

